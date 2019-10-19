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Автор Татьяна Питерякова

Рецепты напитков и компресса из овса для профилактики простуд

Здоровье print

С приходом холодов простуда так и норовит завладеть человеком. Вдруг неизвестно откуда появляются головная боль, кашель, заложенность носа. Для профилактики простуд использовать лекарства небезопасно, к тому же некоторые препараты вызывают зависимость или вовсе не помогают.

Однако есть вполне доступные народные средства, не допускающие развития гриппа или простуды. Они готовятся на основе овса.

При каких проблемах рекомендуются средства из овса

Овес могут есть и дети, и взрослые. А напиток из него поможет облегчить следующие симптомы:

  • продуктивный или сухой кашель;

  • высокую температуру;

  • ларингит или фарингит (заболевания горла);

  • тонзиллит (воспаление небных миндалин);

  • боль в горле.

Улучшение будет заметно через 3-4 дня. Овес не поражает печень и кишечную флору, чего не скажешь о некоторых антибиотиках. Для применения напитка необязательно иметь эти проблемы, можно употреблять напитки из овса и в качестве профилактики.

Рецепт напитка из молока и овса

Для приготовления этого средства нужно 50 г цельного овса всыпать в кастрюлю. Затем сюда же добавить 200 мл молока и поставить на огонь, доведя до кипения.

Рекомендуется дождаться размягчения овса. Такой напиток нужно употреблять каждые 3 часа.

Напиток из изюма с овсом

Для приготовления полезного напитка понадобятся следующие ингредиенты:

  • цельный овес - 2 столовые ложки;

  • изюм - 3 горсти;

  • вода - 1 литр.

Далее можно приступать к приготовлению.

Все ингредиенты положить в емкость, подходящую для духового шкафа.

Наполненную емкость поместить в духовой шкаф, постоянно отслеживая состояние содержимого.

Когда половина жидкости испарится, нужно достать емкость, остудить и процедить через сито.

Для вкуса можно добавить немного меда.

Пить отвар нужно по одной столовой ложке перед каждым приемом пищи.

Компресс на основе овса

При непереносимости лактозы можно использовать овес в компрессе. Для этого две столовые ложки цельнозернового продукта нужно смешать с 200 мл воды и варить эту смесь на маленьком огне в течение 40-50 минут, плотно накрыв крышкой.

После этого нужно взять полотенце и смочить его в смеси, после чего сразу приложить к груди и держать на ней 15 минут. Рекомендуется повторять процедуру три раза в день до улучшения состояния.

Из овса можно делать компресс и очень полезные напитки с молоком или изюмом. Все они помогут уберечься от простуды во время холодов или облегчить уже имеющееся заболевание. Главное, строго следовать всем рекомендациям.

Фото: vk.com

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Темы овес напитки компресс простуда народные средства
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Рецепты напитков и компресса из овса для профилактики простуд
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