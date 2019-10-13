Женщины во время менопаузы склонны к повреждениям головного мозга

Исследователи сообщают, что состав крови здоровых женщин в постменопаузе может свидетельствовать о повышенном риске повреждения головного мозга, называемые гиперинтенсивностью белого вещества (WMH), которые связаны с потерей памяти.

В ходе эксперимента с участием 95 женщин в периоде менопаузы со средним возрастом 53 года, выяснилось, что пациентки с высоким уровнем тромбогенных микровезикул в крови были более подвержены увеличению плотности белой субстанции в головном мозге, что связано с потерей памяти и риском развития инсульта, утверждают исследователи.

Ученые отметили, что тромбогенные микровезикулы выделяются тромбоцитами и могут влиять на микроструктуру головного мозга наряду с обычными факторами риска, такими как гипертония, возраст и курение.

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«Это исследование предполагает, что эти микровезикулы в крови могут способствовать развитию гиперинтенсивности белого вещества у женщин, недавно перенесших менопаузу», - говорится в заявлении Кантарчи.

«Предотвращение развития тромбоцитов этими микровезикулами может стать способом остановить прогрессирование гиперинтенсивности белого вещества в мозге», - добавила она.

Поскольку большинство исследований, посвященных изучению влияния WMH, проводилось в более старших и преимущественно мужских группах, ученые решили проанализировать состояние женщин, недавно перенесших менопаузу, которые были включены в рандомизированное исследование гормональной терапии, чтобы замедлить прогрессирование атеросклероза.

В начале исследования ученые измерили общепринятые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: толщину сонной артерии, кальцификацию коронарных артерий, липиды плазмы, маркеры активации тромбоцитов и количество тромбогенных микровезикул.

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Они коррелировали с изменениями объема WMH, с поправкой на возраст, месяцы после менопаузы и наличие у участников гена APOE e4, который связан с риском болезни Альцгеймера.

У женщин, принявших участие в исследовании, в среднем объем WMH увеличился на 63 мм3 через 18 месяцев, на 122 мм3 через 36 месяцев и на 155 мм3 через 48 месяцев, но только 36- и 48-месячные уровни значительно отличались от исходного, установили специалисты клиники Майо (США).

«Ни статус курения, ни история контролируемых лекарствами мигреней не влияли на изменение объема WMH в указанные моменты времени» - объясняют авторы.

Исследователи пришли к выводу, что активация тромбоцитов in vivo может способствовать каскаду событий, ведущих к развитию WMH у женщин в период менопаузы.

Но они предупредили, что может быть несколько неисследованных механизмов, таких как генетические изменения, лежащие в основе прогрессирования WMH. Они также отметили, что исследуемая популяция состоит из здоровых, хорошо образованных и в основном некурящих женщин, поэтому результаты могут не отражать общие закономерности в постменопаузе.

Фото: shop-argo.ru

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