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Автор Владан Джурич

Основные факторы, влияющие на работу мозга и ухудшающие память

Здоровье print

Проблемами, связанными с концентрацией внимания и памятью, занимается неврология. До сих пор головной мозг человека остается одной из наиболее сложных объектов для изучения в медицине. Как известно, существует ряд негативных факторов, ухудшающих работу мозга, что приводит к снижению концентрации внимания и забывчивости.

Память считается неотъемлемой частью мозга, ее изучением занимаются специалисты биохимии. В базовой теории человек запоминает информацию, используя рецепторы через импульсы. Далее на основе рецепторных особенностей человек может воспроизвести информацию, используя воображение и другие приемы.

Виды памяти

Эксперты выделяют несколько видов памяти: образную и двигательную. Первая отвечает за ассоциации предметов с событиями или действиями. Двигательная память отвечает за все физические движения человека. При этом наука пока что не может получить точные знания о способах хранения информации мозга.

Эксперты в области медицины выделили базовые причины ухудшения памяти. Не стоит путать простую забывчивость с нарушениями работы мозга. В целом забывчивость встречается в определенное время, а функциональные сбои мозга могут продолжаться в течение нескольких лет.

Причины сбоев работы мозга

Наличие атеросклероза сосудов, как правило, встречается у людей в возрасте. Со временем стенки сосудов ослабевают, утрачивая привычную эластичность. Таким образом, ухудшается кровоснабжение мозга. При атеросклерозе также характерны снижение внимания, периодические головные боли и сильная усталость.

Травмы головы. Если вовремя не обратиться к врачу, возможно развитие амнезии, продолжительных головных болей и появление галлюцинаций. Как правило, неприятные симптомы наблюдаются сразу после получения травм головы.

Сахарный диабет. Заболевание негативно влияет на сосудистую систему, что приводит к регулярной забывчивости.

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Из-за наличия повышенного количества глюкозы кровь становится вязкой, а стенки сосудов утолщаются. Отсюда ухудшается концентрация из-за слабого притока крови. При этом могут быть такие симптомы, как постоянная жажда, усталость и сухость слизистых.

Нарушает работу мозга заболевание, связанное с ухудшением памяти, - остеохондроз в шее. Кровеносные сосуды постепенно сдавливаются, соответственно, мозг не получает достаточное количество питания. В результате остеохондроз приводит к ухудшению памяти, головным болям, головокружениям и онемению конечностей.

По мнению специалистов, нарушение работы мозга связана с наличием психических заболеваний. В таком случае у человека могут появляться даже галлюцинации и нарушаться пространственное ориентирование.

Сбои мозга также связаны с заболеваниями щитовидной железы. При недостаточном синтезе могут возникать и другие симптомы: слабость, апатия и отечность.

Функциональные сбои в работе мозга также могут встречаться во время продолжительного стресса. В таком случае врачи рекомендуют снизить нагрузку на организм.

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Ученые доказали, что ухудшение памяти - признак заболевания Альцгеймера. На первых стадиях нарушения мозга почти не наблюдаются. Во время такой болезни человек может забыть недавно полученную информацию и полностью потерять пространственное ориентирование.

Ухудшение работы мозга также часто возникает при дефиците витамина В12. При нехватке могут возникать головные боли, слабость и депрессивное поведение.

Фото: yeutre.vn

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Темы концентрация головной мозг ухудшение памяти причины ухудшения памяти
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