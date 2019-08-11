Пользование мобильным телефоном ухудшает память у подростков

Подростки, которые много разговаривают по телефону и подносят свои мобильные телефоны к правому уху, получают худшие результаты по тесту памяти. Это показало новое исследование. Ухудшение памяти может быть одним из побочных эффектов излучения.

Почти 700 швейцарских подростков приняли участие в тесте фигуральной памяти. Этот тип теста направлен на абстрактные символы и формы, объясняет эпидемиолог Милена Фёрстер.

Подростки участвовали в тестах памяти дважды, с интервалом в один год. Каждый раз у них была одна минута, чтобы запомнить 13 пар абстрактных фигур. Затем им показали по одному предмету из каждой пары и попросили сопоставить его с одним из пяти вариантов.

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Исследователи также опросили подростков о том, как они используют мобильные телефоны, а также получили записи звонков от телефонных компаний. Исследователи использовали эти данные, чтобы оценить, как долго подростки пользовались своими мобильниками. Это позволило исследователям рассчитать, насколько сильное облучение мог получить каждый человек во время разговора.

Все сотовые телефоны излучают энергию в форме радиочастотных электромагнитных полей или RF-EMF. Радио и телепередачи также используют этот тип энергии. То же самое делают микроволновые печи и некоторые другие устройства.

Для телефона эта энергия несет информацию в виде звонков или текстовых сообщений между телефонами и вышками сотовой связи. Это излучение также может проникать в тела людей, когда они используют свои телефоны. И часть его энергии может быть поглощена организмом. Пока что ученые не доказали, что излучение от телефонов наносит вред, но исследования продолжаются.

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Даже тип сетевого сигнала, который использует телефон, может иметь значение. Большая часть Швейцарии использовала устаревшую сотовую телефонную сеть «второго поколения», когда группа собирала свои данные. В этом типе сети люди могут подвергаться воздействию радиочастотного излучения в 100-500 раз больше, чем новые сети, говорится в исследовании. Многие операторы телефонной связи планируют обновить свои сети в течение следующих нескольких лет.

Оценки подростков в тестах фигуральной памяти были примерно одинаковыми между первым и вторым годом. Но те, кто чаще пользовался телефоном, и кто также подвергался воздействию более высоких уровней радиации, через год показали результат немного хуже. Ни одна группа подростков не показала заметных изменений в тесте вербальной памяти.

Почему один тип памяти может быть связан с использованием мобильного телефона, а другой нет? Фёрстер и ее коллеги думают, что это может быть связано с тем, что в мозгу находятся разные центры памяти. Область, которая отвечает за способность запоминать формы, находится рядом с правым ухом. Это может указывать на то, что действительно RF-EMF, поглощаемый мозгом, влияет на результаты.

Фото: kkyr.com

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