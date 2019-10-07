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Автор Александра Балан-Сенчук

Маниакально-депрессивный психоз, или биполярное расстройство, проявляется периодически

Здоровье print

Биполярное аффективное расстройство (БАР) - это нарушение психического здоровья, которое ранее называлось маниакально-депрессивным психозом (МДП) или маниакальной депрессией.

Состояние, как правило, возникает периодически  и характеризуется настроением, которое «переходит» из депрессивного состояния, когда человек может чувствовать себя подавленным и вялым, к маниакальной фазе, вызывающей у него гиперактивность и нервозность.

У здорового человека перепады настроения, как правило, являются кратковременными и продолжаются в течение нескольких часов. Однако в случае биполярного расстройства состояние может длиться неделями или месяцами, за исключением редких периодов нормального настроения.

Симптомы биполярного расстройства

Симптомы проявляются согласно двум фазам состояния:

  • Депрессивная фаза

У большинства пациентов первоначально диагностируется депрессия, и лечение начинается до маниакальной фазы. Депрессия обычно характеризуется чувством бесполезности, печали, несчастья, неспособностью спать, потерей аппетита и отсутствием интереса к хобби и повседневной деятельности. Суицидальные тенденции также широко распространены при данном состоянии.

  • Маниакальная фаза

Это состояние обычно характеризуется чувствами чрезмерного счастья, грандиозного и амбициозного планирования, повышенной креативности, громкого разговора, перерасхода денег и неспособности спать или есть из-за волнения. Психоз также может проявляться, когда пациент испытывает галлюцинации или бред.

Диагностика и лечение БАР

Пациентов оценивают на биполярное расстройство с помощью психологических тестов и детального изучения истории их симптомов. Лечение направлено на борьбу с обострением и выраженностью маниакальных и депрессивных симптомов. Обычно для контроля состояния используется комбинация подходов, которая включает:

  • Лекарства, такие как стабилизаторы настроения, антидепрессанты и антипсихотики. Стабилизатор настроения литий помогает предотвратить эпизоды мании и депрессии. Антидепрессанты помогают контролировать депрессию и предотвращать мысли о самоубийстве, в то время как антипсихотики могут уменьшать психоз.

  • Психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия и консультирование помогают пациенту справиться с депрессией и дают советы о том, как вести максимально нормальную жизнь.

  • Модификации образа жизни включают регулярные физические упражнения, здоровое, сбалансированное питание, снижение потребления кофеина и алкоголя, а также прекращение курения или злоупотребления психоактивными веществами, которые могут усугубить состояние.

Фото: mind-control.ru

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Темы состояние психики биполярное расстройство маниакально-депрессивный психоз симптомы биполярного расстройства
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Здоровье
Маниакально-депрессивный психоз, или биполярное расстройство, проявляется периодически
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