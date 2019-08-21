"Антипригарные" химические вещества снижают эффективность прививок

Исследования показали, что сегодня почти каждый человек имеет следы антипригарных химикатов в организме, известных как перфтороктановая (ПФОК) и перфтороктансульфоновая (ПФОСК) кислоты. Они используются для производства тефлона и других огнеупорных и влагоустойчивых материалов.

Новое исследование связывает высокий уровень этих веществ в крови детей со сниженной эффективностью прививок. Вакцины должны побуждать организм вырабатывать антитела, борющиеся с болезнями. У детей с самым высоким воздействием ПФОК и ПФОСК, как показали результаты, этого не произошло.

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Не допускающие пригорания загрязняющие вещества относятся к классу химических веществ, называемых перфторированными соединениями (ПФО). Покрывая сковороды и противни, они предотвращают прилипание продуктов. Обработанные ими ткани противостоят воздействию воды и пятен.

Химикаты работали хорошо, но их изготовление позволило ПФО проникать в воздух и воду. Поскольку вещества не так легко разрушаются, они накапливаются в окружающей среде. Сегодня ПФО загрязняют воздух, воду, еду, дикую природу и организмы людей.

В новом исследовании группа Гранджина наблюдала за 587 детьми от рождения до 7 лет. Все они жили на Фарерских островах Дании. Исследователи измерили ПФО в крови детей в период внутриутробного развития. Позже они измерили ПФО у детей в возрасте 5 и 7 лет.

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Фарерские дети получили стандартные детские прививки. Вакцины стимулируют выработку антител иммунной системой организма. Эти антитела должны позже помочь бороться с микробами, которые могут вызвать конкретное заболевание. Чтобы проверить, насколько хорошо работают вакцины, исследователи измерили уровни антител у детей. Они измеряли их снова до и после того, как дети получили прививки в возрасте 5 лет.

Дети с самыми высокими уровнями ПФО в организме, как правило, не реагировали на вакцины, как ожидалось. Одна треть детей с самыми высокими уровнями ПФОК, ПФОСК обычно демонстрируют «неадекватный ответ на прививки, - говорит Гранджин. - В таких случаях мы не можем полагаться на эффективность вакцины».

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Эмануэла Корсини из Миланского университета в Италии и ее коллеги провели соответствующие исследования в клетках. И они увидели искомые проблемы: тесты выявили два различных механизма для очевидного токсического воздействия кислот ПФОСК и ПФОК на иммунитет.

Сегодня, как отмечает Корсини, многие производители ПФО прекратили использование или добровольно прекращают использование кислот. Тем не менее, говорит она, эти химикаты остаются «токсикологическими», поскольку они не разрушаются в окружающей среде.

Фото: i.obozrevatel.com

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