Наномашины регулируют уровень сахара в крови

В одной из лабораторий Китая в крови лабораторных мышей течет множество маленьких наномашин, похожих на капельки. Это совершенно новое изобретение, которое могло бы полностью изменить способ лечения людей с диабетом.

Диабет нарушает способность организма контролировать уровень сахара (глюкозы) в крови. Если уровень глюкозы становится слишком высоким или слишком низким, человек (или мышь) могут заболеть или умереть.

Новые наномашины работают, чтобы предотвратить эти случаи. Они "патрулируют" кровь в поисках сахара. Каждая "машина" представляет собой полый пластиковый шарик размером всего одну сотую диаметра человеческого волоса. Когда в крови много сахара, наномашина поглощает его и набухает в размерах. Когда уровень сахара в крови низкий, сахар просачивается из шара.

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У здоровых людей (или мышей) организм самостоятельно поддерживает постоянный уровень сахара в крови, поступающий из пищи. После пищеварения сахар попадает в кровоток, обеспечивая организм необходимым "топливом".

Клетки организма питаются глюкозой. Они нуждаются в постоянной подпитке, чтобы выполнять свою работу. Поскольку люди не едят постоянно, организм должен хранить немного сахара в запасе. Печень играет важную роль в этом процессе. Она поглощает дополнительный сахар, постепенно высвобождая его по мере необходимости. Печень также может сама производить сахар. Но печени нужен способ узнавать, сколько сахара уже в крови. Гормоны помогают с этим. Инсулин - это гормон, который сигнализирует печени о запасе сахара.

У людей с диабетом организм либо не вырабатывает инсулин, либо использует его неправильно. Без инсулина вся система выходит из строя. Уровень глюкозы в крови может стать опасно высоким или низким. Люди с диабетом должны тщательно отслеживать уровень сахара в крови. Некоторые должны также делать себе уколы инсулина. Иногда им нужно делать это несколько раз в день. Диабетики могут забыть про укол или принять слишком много инсулина, тогда ошибка может иметь печальные последствия.

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Ученый Ду решил улучшить жизнь людей с диабетом и по возможности помочь им избежать надоедливых уколов инсулина. Он решил разработать наномашину, способную поглощать и выделять сахар. «Естественная функция печени вдохновила меня на разработку этой новой техники», - говорит специалист.

Сахарная губка представляет собой полую пластиковую сферу. Но на ее поверхности также содержится специальный белок, называемый "конканавалин А". Этот белок прилипает к глюкозе, задерживая ее внутри сферы. Процесс также работает в обратном направлении. Когда глюкозы в крови мало, сахарная губка не может удержать весь свой сахар.

Изобретение еще не готово для использования людьми. «Нам предстоит еще долгий путь», - говорит Ду. «Мы стремимся, чтобы эффект длился одну неделю, один месяц или даже больше». Делать такие инъекции один раз в месяц было бы гораздо удобнее, чем делать уколы инсулина каждый день", - подчеркнул ученый.

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