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Автор Диана Гаврилова

Глазные капли с атропином замедляют ухудшение зрения

Здоровье print

Глобальный всплеск миопии (близорукости) означает, что сейчас все больше людей страдают этим заболеванием, чем когда-либо прежде. Далекие объекты им кажутся нечеткими. Это проблема, которую до недавнего времени врачи могли исправить только с помощью очков или контактных линз. Теперь ученые в Сингапуре обнаружили, что они могут защитить зрение детей с близорукостью с помощью старого препарата, но применяя его по-новому.

В недавно завершенном пятилетнем исследовании ученые из Сингапура применяли глазные капли, содержащие атропин, к четырем сотням детей. У всех испытуемых в возрасте от 6 до 12 лет была сильная близорукость. Специалисты сравнили результаты лечения этих пациентов со зрением детей в предыдущих исследованиях, которые не получали препарат.

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Ученые проверили атропин в разных дозах.  Самая низкая концентрация, всего 0,01 процента, работала лучше всего. Дети, которые принимали глазные капли с этой концентрацией атропина, имели наилучшее зрение после пяти лет. По сравнению с детьми, которые не получали атропин, препарат замедлял ухудшение миопии примерно на 50 процентов. И в этой низкой дозе лечения было очень мало побочных эффектов.

«Теперь у нас есть данные, показывающие, что это не только эффективно, но и безопасно», - говорит Дональд Тан, эксперт, офтальмолог в Сингапурском институте глазных исследований. 

Во всем мире миопия увеличивается. Примерно 42 процента людей сегодня близоруки. Сорок лет назад было только 25 процентов. Проблема, кажется, хуже в развитых азиатских странах. Там до 90 процентов молодых людей могут быть близорукими. Ученые считают, что проблема может быть связана с тем, чтобы люди проводят больше времени в помещении и фокусируются на близких объектах, таких как книги и компьютерные экраны. 

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Врачи не просто хотят лечить близорукость, чтобы меньше людей носило очки. Более важной проблемой является то, что люди, имеющие тяжелую близорукость, сталкиваются с повышенным риском серьезных заболеваний глаз в более позднем возрасте. Эти заболевания включают отслоение сетчатки, катаракту и глаукому, приводящие к слепоте. Если это лекарство может защитить от сильной миопии, это снижает вероятность возникновения проблем со зрением в будущем».

Поскольку препарат был опробован только на азиатских детях, потребуется больше исследований, чтобы подтвердить, что он будет работать и в других группах населения.  Достижение ученых состояло в том, что они обнаружили эффективность атропина даже в совсем низких дозах, чем эт было когда-либо раньше.

Фото: sohrani-zrenie.ru

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Темы зрение миопия атропин близорукость глазные капли
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Глазные капли с атропином замедляют ухудшение зрения
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