Магниты, которые убивают раковые клетки

Магниты удерживают записки на наших холодильниках, а внутри компасов они помогают нам определить сторону света. Теперь исследователи нашли способ использовать магниты, чтобы активировать металлические шарики, убивающие раковые клетки. Технология может указывать на новые методы лечения онкологии, от которой ежегодно умирает более семи миллионов человек.

Ученые из Университета Йонсей в Южной Корее разработали новую технологию, которая может вызывать самоуничтожение клеток рака. Исследователи описали, как они использовали свой метод, в журнале Nature Materials.

Внешняя поверхность каждой клетки содержит множество рецепторов, каждый из которых функционирует как химический замок. Когда соответствующий химикат попадает в рецептор, он действует как ключ, открывая какое-то конкретное действие рецептора. В некотором смысле, эти рецепторы позволяют внешнему миру связываться с внутренней частью клеток.

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Активация одного из этих рецепторов, известного как рецептор смерти (DR4), высвобождает сигнал, который дает команду клетке на самоуничтожение. Такой процесс называется апоптозом. Для команды Йонсей трюк заключался в том, чтобы выяснить, как активировать этот рецептор.

Ученые решили использовать наночастицы железа. Эти частицы слишком малы, чтобы их можно было увидеть человеческим глазом (и намного меньше, чем сами клетки). Исследователи прикрепили частицы металла к белкам, которые могут найти и прилипнуть к рецептору смерти.

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В тестах исследователи добавили железо-белковые комбо в лабораторное блюдо, содержащее клетки рака толстой кишки. Как и надеялась команда ученых, белок «приклеил» наночастицы к клеткам. Затем использовались магниты, чтобы натянуть наночастицы и щелкнуть "выключателем" рецептора смерти. Клетки сразу начали погибать. После 24 часов магнитотерапии более половины раковых клеток умерли. Таким образом, была определена большая возможность для магнитных наночастиц в медицине.

Еще слишком рано до понимания, сможет ли эта магнитная терапия отличить здоровые клетки от больных клеток. И это важно, потому что поверхность здоровых клеток тоже содержит уязвимые рецепторы смерти. Успех этого потенциального лечения будет зависеть от того, смогут ли ученые спроектировать наночастицы для прикрепления только к клеткам, ответственным за заболевание.

Фото: basturkcanan.wordpress.com

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