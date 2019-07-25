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Автор Диана Гаврилова

Прием жидких лекарств ложками опасен для здоровья - исследование

Здоровье print

Переизбыток хорошего иногда может сделать людей больными, будь то мороженое или физические упражнения. И когда люди ложками принимают слишком много лекарств, эффект для здоровья может быть опасным.  Вот почему врачи обеспокоены результатами нового исследования. 

Жидкие лекарства сложно правильно измерить. Врачи рекомендуют пользоваться для этой цели капельницами и оральными шприцами вместо кухонных ложек. Но рекомендации полезны, только если люди следуют им. А многие родители этого не делают, указывает новый опрос.

Шонна Инь - педиатр Нью-Йоркского университета. Она была частью команды, которая изучала, как родители интерпретируют инструкции на этикетках по дозированию для жидких лекарств. Ее команда привлекла 2096 родителей, которые имели детей восьми лет и младше, для участия в эксперименте. 

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Родители читали дозировочную этикетку для жидкого лекарства. Затем они выбирали инструмент для его измерения. Многие использовали неточные ложки из числа столовых приборов.

Название «чайная ложка» может относиться к двум типам инструментов. Чайная ложка для выпечки имеет точный размер. Она всегда доставляет одинаковое количество ингредиента. Но термин также применяется для ложки, которая является частью столового набора. Такие предметы могут отличаться по размеру. Родитель, который использует одну из этих ложек, рискует давать ребенку слишком много или слишком мало лекарства.

Ученые наблюдали за родителями, которые приводили ребенка в одну из трех поликлиник. Причем семеро из 10 человек, посещающих эти клиники, из семей с низким доходом. Родители были случайным образом разделены на группы, и каждый получил инструкции по дозировке жидкого лекарства. 

Две группы получили ярлыки, на которых была только одна единица: миллилитры. Родителям в третьей группе давали ярлыки, состоящие из двух единиц. Это были миллилитры и чайные ложки. Родителям в четвертой группе давали ярлыки, которые имели только одну единицу: чайные ложки.

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Родителям показали карточку с фотографиями дозирующих инструментов: ложки, мерные ложки, чашки, капельницы и шприцы для перорального применения. У каждого были маркировки, чтобы помочь точно измерить дозу. На других фотографиях были показаны чайные и столовые ложки - инструменты, которые не могут точно измерять жидкости, а предназначенные для приема пищи.

Посмотрев на карточку, исследователи спросили каждого родителя: «Если бы у вас дома были все эти дозирующие инструменты, какой из них позволил бы дать вашему ребенку правильное количество лекарств?»

Родители, которым давали этикетки с чайными ложками, чаще всего их и выбирали. Это происходило даже в том случае, когда на этикетке был указаны миллилитры. В целом более четверти (27,7%) родителей, которым давали ярлыки с чайными ложками, выбрали ложку из столового набора. В отличие от этого только 8,3% родителей в группах, которым были даны ярлыки с единицами миллилитров, выбрали такую ​​неточную ложку.

Ученые сделали вывод, что родители подвергают своих детей опасности, давая им жидкие лекарства буквально ложками.

Фото: kashlya-net.ru

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Темы ложка избыток лекарства прием лекарств
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