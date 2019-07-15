Если меняешь зубную пасту, то поменяй и щетку

Некоторые популярные зубные пасты содержат уничтожающее микробы химическое вещество под названием триклозан. Исследования показали, что оно может помочь в борьбе с бактериями, вызывающими заболевания десен. Но после того, как в США запретили использование триклозана в мыле и других чистящих средствах, многие решили избежать использования химического вещества в других продуктах. Многие перешли на зубные пасты без триклозана. Новое исследование показало, что это не поможет — если только вы не купили новую зубную щетку. Триклозан может сохраняться в зубных щетках, снова подвергая людей воздействию, даже если они сменили зубную пасту.
В 2016 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США запретило использование триклозана и 18 других антисептических химических веществ в мыле. Было мало доказательств того, что химические вещества действительно помогают предотвратить распространение микробов. Более того, исследования показали, что они могут представлять риск для здоровья, вызывать проблемы в окружающей среде и способствовать развитию устойчивости к антибиотикам.
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Но это вещество не было запрещено для зубных паст, так как некоторые данные показали, что оно может помочь в борьбе с заболеваниями десен. Тем не менее, многие люди поменяли зубные пасты, когда поняли, что в них содержится противоречивое химическое вещество.
Цзе Хан и Баошань Син — химики-экологи. Они работают в Массачусетском университете в Амхерсте. Их команда изучила, как различные материалы поглощают различные типы химикатов. После запрета FDA они начали задаваться вопросом, остается ли триклозан в зубных щетках.
Группа выбрала 22 различных типа зубных щеток. Исследователи также купили 21 вид зубной пасты. Шесть из них содержали триклозан. Они смешали одну часть зубной пасты с тремя частями химической смеси, которая имитирует слюну. Это напоминало то, что образуется во рту при чистке зубов.
Исследователи разлили суспензию во флакон с прямой стенкой. Затем они чистили внутреннюю часть этого контейнера выбранной зубной щеткой в течение двух минут. Они повторили этот процесс до 168 раз. Это эквивалентно использованию зубной щетки в течение трехмесячного периода (стоматологи рекомендуют, чтобы люди меняли зубную щетку каждые три месяца).
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Затем исследователи проверили щетки и смеси на триклозан. Большинство щеток впитали триклозан из зубной пасты. Они накопили больше всего за первые несколько раз, когда их использовали. Но они продолжали набирать немного больше с каждым дополнительным использованием (только не так сильно, как в начале).
Общее количество, которое было поглощено, зависело от щетки. Те, у кого есть дополнительные функции, обычно поглощают гораздо больше, чем те щетки, у которых только щетина. Это объясняется тем, что эти "аксессуары" сделаны из материала, отличного от щетины, объясняет Хан. Этот материал лучше усваивает триклозан.
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Фото: ru.diabetes-education.net
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