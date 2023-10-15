Многие дачники уже готовятся к скорой уборке тыквы. Но как сохранить зрелые плоды тыквы? Какие факторы влияют на их сохранность?
Зрелые тыквы следует осторожно отсечь вместе с плодоножкой и провести сортировку по их размеру и качеству. Если плоды тыквы были повреждены мышами или слизнями, то поврежденные участки следует удалить, а на места разрезов нанести бактерицидный лейкопластырь. Через два месяца, тыква нарастит плотную корку под лейкопластырем, и таким образом, она сможет храниться в течение всей зимы.
Здоровые плоды следует выложить на солнце и оставить прогреваться в течение 8–10 дней. Когда корка становится более твердой, она становится менее подвержена воздействию микроорганизмов. В случае дождливой погоды, тыквы лучше убрать под навес.
Тыквы хорошо сохраняются в течение длительного времени, от нескольких месяцев до года. Однако сохранность зависит от разных сортов и условий их сбора и хранения. Самыми долго сохраняющимися сортами являются позднеспелые сорта тыквы с крупными плодами.
Некоторые из этих сортов не теряют своего качества до следующего урожая. Некоторые примеры подходящих для длительного хранения сортов включают:
Помимо этого, существуют сорта, которые тоже хорошо сохраняются:
Тыква с твердой коркой также длительно сохраняется, но ее мякоть со временем может высушиваться, что может повлиять на вкус и питательную ценность.
Большинство мускатных сортов тыквы обычно сохраняются хуже, чем другие виды, а все раннеспелые сорта тыквы имеют более низкую сохранность.
Важными условиями для хранения тыквы являются хорошая вентиляция и защита от солнечных лучей. Поэтому наилучшим способом хранения тыквы является проветриваемое помещение. Оптимальная температура для хранения составляет 3–8°С, но некоторые сорта могут долгое время храниться при комнатной температуре (до 8 месяцев) в темном помещении.
При хранении тыквы важно уложить их так, чтобы они не контактировали друг с другом и не подвергались прямому солнечному свету. В течение периода хранения, необходимо периодически осматривать плоды и удалять поврежденные. Тыквы некоторых сортов могут дозревать в процессе хранения, увеличивая содержание сахара и каротина, что может улучшить их вкус и питательную ценность.
Зрелые плоды других видов тыквенных культур, таких как патиссон, кабачок и цуккини, также хорошо сохраняются, но в течение более короткого времени, обычно до 3–4 месяцев.
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