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Петр Дерябин

Как сохранить урожай тыквы

4:23
Садоводство » Овощи

Многие дачники уже готовятся к скорой уборке тыквы. Но как сохранить зрелые плоды тыквы? Какие факторы влияют на их сохранность?

Как сохранить урожай тыквы
Фото: commons.wikimedia. org

Зрелые тыквы следует осторожно отсечь вместе с плодоножкой и провести сортировку по их размеру и качеству. Если плоды тыквы были повреждены мышами или слизнями, то поврежденные участки следует удалить, а на места разрезов нанести бактерицидный лейкопластырь. Через два месяца, тыква нарастит плотную корку под лейкопластырем, и таким образом, она сможет храниться в течение всей зимы.

Здоровые плоды следует выложить на солнце и оставить прогреваться в течение 8–10 дней. Когда корка становится более твердой, она становится менее подвержена воздействию микроорганизмов. В случае дождливой погоды, тыквы лучше убрать под навес.

Тыквы хорошо сохраняются в течение длительного времени, от нескольких месяцев до года. Однако сохранность зависит от разных сортов и условий их сбора и хранения. Самыми долго сохраняющимися сортами являются позднеспелые сорта тыквы с крупными плодами.

Некоторые из этих сортов не теряют своего качества до следующего урожая. Некоторые примеры подходящих для длительного хранения сортов включают:

  • Зимняя сладкая: Этот сорт имеет сплюснутые плоды с массой от 4,2 до 6,2 кг. Поверхность плодов сегментирована и бугристая с темно-серым фоном и светло-серыми пятнами.
  • Столовая зимняя А5: Этот сорт также имеет сплюснутые плоды, сегментированные и слабо бугристые с вдавленностями у плодоножки и вершины. Окраска темно-серая, а масса плодов варьируется от 4,4 до 7,1 кг.

Помимо этого, существуют сорта, которые тоже хорошо сохраняются:

  • Сластена: Плоды данного сорта круглые, сегментированные, гладкие и темно-зеленого цвета. Масса варьируется от 1,5 до 6,1 кг.
  • Россиянка: Плоды этого сорта чалмовидные, с выпуклой вершиной, гладкие, оранжевого цвета. Масса составляет 1,2–1,9 кг (до 10 кг).
  • Крупноплодная 1: Плоды этого сорта почти шаровидные, гладкие или слабо сегментированные, серого цвета без рисунка. Масса плодов составляет 7,5–11,5 кг.
  • Тамара: Плоды данного сорта плоские и круглые, гладкие, серые и без рисунка. Масса варьируется от 2,9 до 6,9 кг.

Тыква с твердой коркой также длительно сохраняется, но ее мякоть со временем может высушиваться, что может повлиять на вкус и питательную ценность.

Большинство мускатных сортов тыквы обычно сохраняются хуже, чем другие виды, а все раннеспелые сорта тыквы имеют более низкую сохранность.

Важными условиями для хранения тыквы являются хорошая вентиляция и защита от солнечных лучей. Поэтому наилучшим способом хранения тыквы является проветриваемое помещение. Оптимальная температура для хранения составляет 3–8°С, но некоторые сорта могут долгое время храниться при комнатной температуре (до 8 месяцев) в темном помещении.

При хранении тыквы важно уложить их так, чтобы они не контактировали друг с другом и не подвергались прямому солнечному свету. В течение периода хранения, необходимо периодически осматривать плоды и удалять поврежденные. Тыквы некоторых сортов могут дозревать в процессе хранения, увеличивая содержание сахара и каротина, что может улучшить их вкус и питательную ценность.

Зрелые плоды других видов тыквенных культур, таких как патиссон, кабачок и цуккини, также хорошо сохраняются, но в течение более короткого времени, обычно до 3–4 месяцев.

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КАК СОХРАНИТЬ ТЫКВУ ДО ВЕСНЫ? Раскрываем секреты длительного хранения тыквы в домашних условиях
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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