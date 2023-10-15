Как сохранить урожай тыквы

4:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие дачники уже готовятся к скорой уборке тыквы. Но как сохранить зрелые плоды тыквы? Какие факторы влияют на их сохранность?

Фото: commons.wikimedia. org

Зрелые тыквы следует осторожно отсечь вместе с плодоножкой и провести сортировку по их размеру и качеству. Если плоды тыквы были повреждены мышами или слизнями, то поврежденные участки следует удалить, а на места разрезов нанести бактерицидный лейкопластырь. Через два месяца, тыква нарастит плотную корку под лейкопластырем, и таким образом, она сможет храниться в течение всей зимы.

Здоровые плоды следует выложить на солнце и оставить прогреваться в течение 8–10 дней. Когда корка становится более твердой, она становится менее подвержена воздействию микроорганизмов. В случае дождливой погоды, тыквы лучше убрать под навес.

Тыквы хорошо сохраняются в течение длительного времени, от нескольких месяцев до года. Однако сохранность зависит от разных сортов и условий их сбора и хранения. Самыми долго сохраняющимися сортами являются позднеспелые сорта тыквы с крупными плодами.

Некоторые из этих сортов не теряют своего качества до следующего урожая. Некоторые примеры подходящих для длительного хранения сортов включают:

Зимняя сладкая : Этот сорт имеет сплюснутые плоды с массой от 4,2 до 6,2 кг. Поверхность плодов сегментирована и бугристая с темно-серым фоном и светло-серыми пятнами.

: Этот сорт имеет сплюснутые плоды с массой от 4,2 до 6,2 кг. Поверхность плодов сегментирована и бугристая с темно-серым фоном и светло-серыми пятнами. Столовая зимняя А5: Этот сорт также имеет сплюснутые плоды, сегментированные и слабо бугристые с вдавленностями у плодоножки и вершины. Окраска темно-серая, а масса плодов варьируется от 4,4 до 7,1 кг.

Помимо этого, существуют сорта, которые тоже хорошо сохраняются:

Сластена : Плоды данного сорта круглые, сегментированные, гладкие и темно-зеленого цвета. Масса варьируется от 1,5 до 6,1 кг.

: Плоды данного сорта круглые, сегментированные, гладкие и темно-зеленого цвета. Масса варьируется от 1,5 до 6,1 кг. Россиянка : Плоды этого сорта чалмовидные, с выпуклой вершиной, гладкие, оранжевого цвета. Масса составляет 1,2–1,9 кг (до 10 кг).

: Плоды этого сорта чалмовидные, с выпуклой вершиной, гладкие, оранжевого цвета. Масса составляет 1,2–1,9 кг (до 10 кг). Крупноплодная 1 : Плоды этого сорта почти шаровидные, гладкие или слабо сегментированные, серого цвета без рисунка. Масса плодов составляет 7,5–11,5 кг.

: Плоды этого сорта почти шаровидные, гладкие или слабо сегментированные, серого цвета без рисунка. Масса плодов составляет 7,5–11,5 кг. Тамара: Плоды данного сорта плоские и круглые, гладкие, серые и без рисунка. Масса варьируется от 2,9 до 6,9 кг.

Тыква с твердой коркой также длительно сохраняется, но ее мякоть со временем может высушиваться, что может повлиять на вкус и питательную ценность.

Большинство мускатных сортов тыквы обычно сохраняются хуже, чем другие виды, а все раннеспелые сорта тыквы имеют более низкую сохранность.

Важными условиями для хранения тыквы являются хорошая вентиляция и защита от солнечных лучей. Поэтому наилучшим способом хранения тыквы является проветриваемое помещение. Оптимальная температура для хранения составляет 3–8°С, но некоторые сорта могут долгое время храниться при комнатной температуре (до 8 месяцев) в темном помещении.

При хранении тыквы важно уложить их так, чтобы они не контактировали друг с другом и не подвергались прямому солнечному свету. В течение периода хранения, необходимо периодически осматривать плоды и удалять поврежденные. Тыквы некоторых сортов могут дозревать в процессе хранения, увеличивая содержание сахара и каротина, что может улучшить их вкус и питательную ценность.

Зрелые плоды других видов тыквенных культур, таких как патиссон, кабачок и цуккини, также хорошо сохраняются, но в течение более короткого времени, обычно до 3–4 месяцев.

Встройте Садовые фантазии Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости: Подпишитесь на наши каналы в Telegram и Дзен Добавьте Правду.Рув свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Одноклассниках...