Перекись водорода для комнатных растений

Опытные любители комнатных растений хорошо знают, что для нормального роста и развития домашнего растения недостаточно только солнечных лучей и своевременного полива. Любой, даже самый питательный грунт, находящийся в изолированном от внешней среды горшке, со временем скудеет и теряет свою питательность.

Естественно цветоводы учитывают этот факт и стараются пополнять почву в горшках удобрениями согласно графику таких процедур. А вот на использование перекиси водорода, многие смотрят с долей подозрения и скептицизма. А это очень зря.

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Приобрести сегодня это средство очень просто, цена у него крайне доступная, а купить его можно в любой аптеке.

Из курса химии прослушанного в школе, мы знаем, что формула перекиси (H2O2) очень похожа на формулу воды H2O. По сути отличие совсем небольшое, всего-то в один атом кислорода. Причем этот атом очень плохо держится и все время старается покинуть соединение. После распада этого химического соединения, остаётся обычная вода, и небольшая часть кислорода. В чем же тогда его польза для растений? Давайте разберемся.

Если полить растение перекисью, то прямо в почве высвободится такой полезный для нее кислород. Это очень оживит корневую систему растения, которая задыхается в тесном пространстве горшка. А корни, которые были повреждены будут хорошо простимулированы для дальнейшего развития.

Во время освобождения, кислород обеззараживает почву от вредных патогенов, как это происходит при обработке ран перекисью.

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При поливах листвы и стеблей растений, также происходит их обеззараживание от различных насекомых и микроорганизмов. Перекись не является ядом, она создает невыносимые условия для развития и питания этих существ и со временем они не могут продолжать размножаться и питаться, после чего погибают.

Приготовить такой раствор довольно просто: следует развести в 1 литре воды, 3 столовых ложки перекиси водорода и добавить 30 капель обычного йода.

Это средство эффективно избавит от таких непрошеных гостей как: мучнистых червецов, паутинных клещей, щитовиков, тли, трипсов. Если кто из них и перенесет такую процедуру, то для самых стойких следует усилить раствор тремя каплями жидкого мыла для цветов и двумя столовыми ложками спирта.

Перекись очень пагубно влияет на грибковые заболевания на ранней их стадии. Для этого перекись можно использовать как профилактику.

Семена, которые предварительно протравили в перекиси, значительно быстрее и легче проклевываются на свет, а всходы у них как правило значительно здоровее. Для протравки берут половину стакана воды и одну чайную ложку перекиси. В этом растворе, семена следует подержать в течении четырех часов.

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Фото превью: i. mycdn.me