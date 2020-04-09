Коронавирус: взгляд астролога

Главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и исследовательница индийской или ведической астрологии Марины Белогубец рассуждают на тему, может ли православный человек верить в предсказания своей судьбы, составлять для себя гороскоп. А также о превратностях астрологического учения о пандемии коронавируса.

Индийский астролог джйотиш: Душа, планеты и эпидемии

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Индийская астрология: самая древняя или самая передовая

— Много лет вы прожили в Индии, хорошо знаете и любите эту страну. Вы верующая или атеистка?

— Я православная. Не сменила свою религию. Христианская православная церковь против того, чтобы мы заглядывали в будущее, смотрели на все эти предсказания. Я разделяю эту точку зрения.

Когда человеку рассказываешь его будущее, то как бы лишаешь его свободы выбора.

Общаясь с людьми, я стараюсь по минимуму предсказывать будущее. По мне астрология больше о настоящем моменте. В этом нет никакого противоречия, но это очень сложно объяснить. Я с пиететом отношусь к христианской вере:

хожу в храмы,

соблюдаю пост,

знаю молитвы,

посещаю паломнические места.

В моем представлении Бог един. Есть разные пути, потому что все мы разные. В гороскопе любого человека есть такое понятие "дом". Есть дом, который определяет его отношение к религии. Уже даже кармой нашей обусловлено, какой путь нам ближе. Хорошо, что есть много разных путей.

Кому война — кому мать родна

— Астрологи говорят: "в этот день останьтесь дома, он для вас неблагоприятный". А что говорит джьотиш? Там говорится, когда нужно остаться дома, а когда можно идти покорять вершины?

— Большинство индийских астрологов дают общие рекомендации. Я не сторонник этого, потому что на самом деле у каждого человека свой гороскоп, своя карма, своя история. Мы с вами знаем, что даже в период самых страшных кризисов есть люди, которые страдают, умирают, а есть люди, которые на этом выигрывают, обогащаются. Жизнь человека делится на периоды. Он может проживать какой-нибудь очень благоприятный период, несмотря на самые страшные гороскопы. Поэтому я не сторонник общих прогнозов.

— Все зависит от даты, от времени рождения?

— Конечно.

— У людей, которые родились, допустим, 15 мая такого-то года, одни дни хорошие, а другие плохие?

— Все гораздо сложнее. Здесь очень индивидуальный подход. Когда в системе джьотиш составляется гороскоп, то обязательно, кроме года, числа, месяца, обязательно учитывается время рождения — чем оно точнее, тем лучше — и место рождения человека. Всегда строится индивидуальная карта, поэтому общие прогнозы для разных знаков Зодиака — это забава, можно сказать, ни о чем. Я с детства любила астрологию, всегда читала в журналах какие-то прогнозы. Но когда я стала заниматься джьотиш, то поняла, что это, в принципе, средняя температура по больнице. Я этим не занимаюсь.

— Есть только дата, время, место рождения и никак иначе?

— Совершенно верно. Вместе с тем есть какие-то универсальные вещи.

Астрология — это некий такой язык, которым высшие силы говорят с нами. Каждая из планет отвечают за какие-то сферы нашей жизни.

Например, Венера — планета красоты, любви, наслаждений, эстетики, искусства. Завтра она переходит в знак Тельца, где очень хорошо себя чувствует. Люди, которые занимаются творчеством, однозначно на волне. У каждого человека Венера в гороскопе отвечает за какую-то сферу жизни. Она может, конечно, приносить какие-то разочарования, проблемы, связана с болезнями. Тем не менее, ее нахождение в Тельце как бы улучшает качество этой планеты. Знаки дают качество планет. Планета, когда проходит по какому-то знаку, окрашивается качествами этого знака и дает какие-то результаты. Я к чему это говорю?

В принципе, общие тенденции какие-то можно проговаривать. Но где будет приложение этой энергии у каждого в гороскопе проявляется по-разному.

— Сейчас у нас благоприятное время для творчества — Венера в Тельце. При этом объявлена нерабочая неделя. Можно вспомнить и войны, и какие-то природные катаклизмы. Они как-то связаны со звездами? Они влияют не только на тех, кто родился там-то и тогда-то. Они влияют на всех.

— Обязательно.

Как планеты влияют на мировые процессы

— Как это сопоставимо с индивидуальным подходом?

— Я не занималась астрологией, которая оказывает влияние на какие-то мировые процессы. Я больше занималась влиянием астрологии на личность. Естественно, нельзя находиться в стороне от того, что происходит вокруг. Мне стало интересно, я посмотрела гороскоп текущего момента, проанализировала его, поделилась своими наблюдениями в соцсетях.

Есть некоторая тенденция, то есть определенное соединение планет, которые неоднократно повторялись именно в те моменты, когда случались эпидемии.

— В XX веке была эпидемия "испанки". Там сколько планет соединилось?

— Не всегда показателем является состояние планет. Хотя несколько планет, в принципе, запустили процесс, который мы сейчас наблюдаем. Сейчас расскажу вам интересную историю. 26 декабря 2019 года, когда зародилась тема коронавируса, произошло солнечное затмение. Солнечное затмение по своей сути не очень благоприятная энергия.

Луна закрывает от нас Солнце. Луна представляет ум со всеми его кармами, обусловленностями, желаниями. Получается, что ум затмевает душу. Не очень благоприятная ситуация.

Затмение всегда происходит на силе таких планет в индийской астрологии, как Раху, Кету, где господствуют демонические силы. Кету, кстати, связан с вирусами, а Раху — с эпидемиями. Кету — инфекция на клеточном уровне. Раху — это расширение, которое повсюду разносится.

— И они соединились?

— Да. Кету, получилось, соединился с Солнцем и с Луной. Было тесное соединение.

В Индии, особенно те, кто исповедует джьотиш, знают, что на солнечное затмение нельзя смотреть. Если мы повсюду уставимся в телескопы, там стараются не выходить из дома, чтобы не запачкаться этими энергиями.

Считается, что это время подходит для духовных практик и молитв. Убирают всю еду и обязательно после затмения принимают душ. Я говорю о тех людях, которые практикуют джьотиш. Так относятся к затмениям брахманы, которые следуют этому учению.

Представьте, когда произошло это затмение, там были еще три планеты: Юпитер, Сатурн и Меркурий. Получается, что они "запачкались" этими энергиями.

Юпитер представляют дживу. Джива — это индивидуальная душа, которая воплотилась в теле. Грубо говоря, человек, который воплотился на Земле. Юпитер отвечает за благосостояние. Значит, имеются какие-то проблемы с благосостоянием на уровне всей планеты.

Сатурн олицетворяет болезни, пожилых людей и связан с продолжительностью жизни.

Меркурий представляет интеллект, коммуникации, бизнес.

Все они "запачкались" энергией затмения. Все это произошло в знаке Стрельца, который отвечает за мораль, за порядок, за норму поведения. Вся эта "темная энергия" свидетельствует, что привычный уклад жизни пошатнется.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил Игорь Буккер