Индийская астрология: самая древняя или самая передовая

Главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова выяснила у исследовательницы Марины Белогубец, ученицы трех гуру индийской или ведической астрологии Рами Блекта, К. Н. Рао и Санджая Ратха, что представляет собой индийская астрология джьотиш. Как взаимодействуют карма и джьотиш.

Индийский астролог джйотиш: Душа, планеты и эпидемии

— Сейчас астрология особенно актуальна в связи с тем, что никто не понимает, что происходит. Марина, перед тем, как мы поговорим о том, как видит мир индийская астрология, расскажите, что представляет собой джьотиш. Почему вы ею занимаетесь?

— Я очень много времени провела в Индии: училась, путешествовала и хорошо знаю эту страну. Джьотиш — это индийская астрология, которая сейчас очень популярна и практикуется по всему миру. В США и в Великобритании уже есть целые ассоциации ведических астрологов. Когда я начинала, были единицы интересующихся, а сейчас в России масса школ астрологии.

Ведическая астрология джьотиш

Что означает слово "джьотиш"? Может быть, оно прольет некоторый свет на то, чем мы занимаемся. Свет здесь ключевое слово, потому что на санскрите "джьотиш" значит "свет". Свет в широком смысле слова — это и свет знаний, и свет от звезд. Суффикс "иша" переводится как "мастер". Правда, есть мнение, что "иша" в санскрите означает еще и бога.

Некоторые переводят "джьотиш" — "свет Бога". Я считаю, что "джьотиш" — это "мастер науки света". В принципе, это может быть и астроном, и астролог — тот, кто знает науку о звездах. Джьотиш — это индийская астрология, а еще говорят, что это ведическая наука, ведическая астрология.

Это указывает на древний источник ее происхождения, потому что Веды — сборник древних источников знаний, сборники богооткровенных писаний, в которых подробным образом описана природа:

мира,

человека,

бога,

души.

Джьотиш является одной из вспомогательных дисциплин, предназначенных для правильного выбора времени для проведения ритуалов. Самый древний текст по астрономии, о расположении Солнца, о лунных циклах называется "Веданга джьотиш". Знания джьотиш в те времена нужны были в первую очередь для определения времени проведения ритуалов.

— В какие времена?

— Если говорить про Веды, даже официальные источники указывают на II тысячелетие до нашей эры. Тексты джьотиш, которыми мы пользуемся, датированы V-VIII веком, или XIII веком нашей эры. За исключением некоторых технических отличий, в принципе, это такая же система, как и в западной астрологии.

Самое большое отличие джьотиш в духовной подоплеке. Это не просто наука о звездах. Она об устройстве мира, то есть о взаимодействии человека с высшими силами.

Джьотиш, как я уже сказала, является частью Вед, а Веды лежат в основе индийской религии. Индуизм — это условное название религии. Правильно говорить санатана-дхарма, то есть "вечная религия", "вечный закон".

Существует много религиозных традиций. Одни и те же ведические тексты они трактуют по-разному, поклоняются разным формам Бога, некоторые традиция даже не поддерживают идею существования Бога-Творца. Допустим, буддизм считается атеистической религией. У всех свое представление о сотворении мира, о богоустройстве, о методах познания Бога. Но все-таки есть какие-то общие, универсальные положения. Джьотиш учит как быть полезным членом общества. Учит тому, как человек должен развиваться, чтобы максимум принести пользы обществу и самому себе, развитию своей души.

Карма и джьотиш

Многие слышали про карму. Карма — это совокупность совершенных человеком поступков и их последствия, определяющие судьбу и характер человека. Индуисты верят в карму, в этот закон причин и следствия, по которому каждый человек создает собственную карму своими мыслями, словами, поступками.

Вся Вселенная управляется этим законом и фундаментальные принципы этого закона: что посеешь, то и пожнешь. Все действия, которые мы совершаем в течение жизни, обусловлены нашими желаниями, привязанностями, отвращениями, впечатлениями. После смерти вся эта информация сопровождает душу в следующую жизнь. Эта программа формирует наше тело, ум, определяет тенденции, которые подталкивают нас к определенным поступкам.

Понятие кармы имеется и в джьотиш. Гороскоп человека — это план-схема кармы, которую человек принес в эту жизнь. Он показывает его потенциал, его тенденции, его слабые стороны, то, над чем ему нужно работать, то, на что он должен опираться в своем развитии.

Все, что мы делаем, о чем мы думаем, что мы видим, все где-то записывается. Идет некое программирование. В жизни нет никаких случайностей. Современная психология тоже говорит, что наше сознание определяет нашу реальность. Наши желания, наши страхи притягивают события в нашу жизнь.

— Мысль материальна, но как мы можем управлять своими мыслями?

— Если обратиться к любой духовной практике Востока, то все они, включая буддизм, как раз и нацелены на то, чтобы человек развивал в себе способности контролировать свои мысли.

Мысли у нас возникают отчего? Оттого, что у нас есть какие-то впечатления, мы как-то взаимодействуем с реальностью. Значит, нужно избирательно относиться к тому, что тебя окружает. Смотреть, с чем ты имеешь дело. Если ты смотришь страшные фильмы, что записываешь на свое подсознание?

— Мы не всегда готовы к тому, что увидим.

— Встреча с людьми, просмотр фильмов — опять-таки обусловлено нашей кармой прошлого. Это что-то хранится в нашем подсознании.

Возникают определенные ситуации для того, чтобы мы оказались в какой-то ситуации, чтобы мы поступили определенным образом и получили, допустим, по шапке за свои какие-то плохие поступки или, наоборот, получили что-то хорошее за свои хорошие поступки в прошлом.

— Идет речь только о нас или о поступках наших близких тоже?

— На самом деле гораздо все сложнее. Как говорится, карма подобна баньяновому дереву. Если вы когда-нибудь видели баньяновое дерево, там не поймешь где ствол, где ветви, где корни — все переплетено и они такие громадные. Что посеешь, то и пожнешь. Ты получаешь плоды своих действий. Это такой упрощенный механизм. Там, конечно, и взаимодействие с другими людьми, и их обиды, и их благодарность — тоже влияет на нашу карму и формирует ту судьбу, которую мы получаем.

Карма и судьба

— Интересный момент относительно кармы и судьбы. Некоторые отождествляют эти понятия, не совсем понимая, что это не одно и то же.

Судьба — это некий прописанный сценарий, который лишает нас свободы выборы и как бы снимает с нас ответственность за наши поступки. А карма — это заложенная в нас тенденция и она подразумевает, в том числе, и свободу выбора.

Получается, что мы можем работать над собой и улучшать свою карму. У нас есть свобода выбора, как реагировать на ситуацию. Допустим, вы не можете выбрать, что с вами случилось, но вы можете выбрать, как реагировать на эту ситуацию: агрессивно или перетерпеть; где-то ответить, где-то промолчать.

Беседовала Инна Новикова

Подготовил Игорь Буккер