Скидки на туры в ОАЭ: недорогой отдых в Шардже и Дубае в мае

TourDom: туры в ОАЭ упали в цене

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на путевки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для ближайших дат заметно снизились. Об этом сообщает портал TourDom. ru, указывая на значительные скидки на отдых в этой известной пляжной стране.

Фото: unsplash.com by Robert Bock is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно информации портала, стоимость недельного пребывания в четырехзвездочном отеле в курортной зоне Шарджа составит 75,7 тысячи рублей за двоих, при условии вылета 7 мая. Подобные предложения также доступны для отелей с четырьмя звездами в Дубае, где цена отдыха не превысит 80 тысяч рублей.

Причину падения спроса на поездки в Эмираты представитель сети турагентств связывает с недавними наводнениями и ливнями. Также отмечается, что многие туристы приобрели путевки на майские праздники заблаговременно. В ответ на это туроператоры начали предлагать специальные предложения для продажи оставшихся мест.