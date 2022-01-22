Оближи телевизор и почувствуй вкус продуктов!

Мы постоянно слышим о том, что виртуальную реальность стремятся максимально приблизить к настоящей. Уже существуют технологии, способные передавать сенсорные ощущения. А как обстоит дело со вкусами и запахами?

Попкорн из телевизора

Что касается запахов, то ещё пару десятилетий назад был предложен некий способ их имитации — вставлять в устройство картриджи, которые в нужный момент начнут испускать соответствующие ароматы. А вот вкус пищи… Конечно, мы можем просто есть чипсы или поп-корн перед монитором, когда эти продукты на нём демонстрируются, и всё же это "не то".

Решить проблему взялся Хомеи Мияшита, профессор японского университета Мэйдзи. Он разработал гаджет, который можно облизывать, ощущая вкус пищи, которую вам показывают на экране.

Как такое может быть? — поинтересуетесь вы. Тем не менее, прибор под названием Taste the TV ("Попробуй телевизор") был недавно успешно протестирован на добровольцах.

Диетическая вилка

Это не первое подобное изобретение Мияшиты. Самым ранним его ноу-хау в этой области стала "солёная вилка", предназначенная для пациентов больниц.

Ряду пациентов по тем или иным причинам прописывается диета, и пища может казаться им пресной и невкусной. В этом случае они могут воспользоваться электронным столовым прибором, активирующим рецепторы, отвечающие за кислый и солёный вкус. Не потребляя в реальности запрещённую для него острую еду, человек ощущает "здоровую пищу" как обладающую ярко выраженным вкусом. И, что самое главное, это не наносит никакого вреда его организму.

Формула вкуса

Следующим ноу-хау стал "генератор вкуса", основанный на электрофорезе. Внутри устройства находятся ёмкости с гелями нескольких базовых вкусов. Если полизать генератор, тот испускает слабый электрический разряд, и человек ощущает набор вкусов. Сила тока, ответственная за то или иное вкусовое сочетание, генерируется на основе соответствующих формул, которые можно задать заранее.

Первая модель "генератора вкусов" представляла собой трубку. Сегодня это — сенсорный экран. Нажав на кнопки, можно заказать тот или иной вкус на выбор. Так, одна студентка заказала вкус шоколада и, хоть и не с первой попытки, но получила желаемое.

Бесконтактная еда

По мнению профессора Мияшиты, технология окажется особенно востребованной в условиях пандемии. Она будет очень полезна, например, тем, кто захочет заочно окончить кулинарные курсы. Или просто научиться готовить. Со временем разработка будет усовершенствована настолько, что вы сможете попробовать продукты, которые заказываете онлайн. Также устройство можно будет подключать к телевизору и "пробовать" еду из фильмов.

Вероятно, придётся также подумать над системой очистки и стерилизации прибора, так как иначе он может стать источником бактерий и инфекций.

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