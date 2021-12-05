Виртуальные объекты можно будет потрогать перчатками

Недавно корпорация Meta (бывший Facebook) объявила о разработке специальных перчаток, которые будут использоваться при погружении в виртуальную реальность для имитации тактильных ощущений. Аксессуар был разработан подразделением Reality Labs Research.

Марк Цукерберг

Не только видеть и слышать, но и прикасаться

Собственно, виртуальная реальность и предназначена для того, чтобы имитировать обычную физическую реальность. И уже существуют различные приспособления, которые позволяют нам "обмануть" рассудок и почувствовать себя в виртуальной среде "как дома". Например, гарнитуры для виртуального секса и поцелуев. Правда, тактильные ощущения при их использовании пока ещё далеки от совершенства. Хотя с визуальной и аудиальной стороной проблем нет.

В идеале, находясь в виртуальной реальности, например, во время игры, пользователь должен не просто видеть и слышать то, что происходит вокруг него, а ещё осязать и чувствовать это. Проблемы с виртуальными запахами со временем, вероятно, будут решены. А как насчёт того, чтобы ощущать то, что ты трогаешь? Например, колючки ежа или волосы прекрасной принцессы? Существуют сенсоры, но они не всегда срабатывают так, как надо. В частности, сигнал может проходить с опозданием.

Meta, как известно, не зря сменила в последнее время своё название: она намерена создать расширенную виртуальную "Вселенную", в которой можно будет практически жить или использовать её в качестве дополнения к истинной реальности. Чтобы сделать этот искусственно созданный мир максимально правдоподобным, надо позаботиться и о том, чтобы прикосновения к предметам и объектам тоже ощущались как настоящие.

Технология уже существует!

Между тем в 2012 году компания HaptX из Сиэтла уже запатентовала так называемые тактильные перчатки, действие которых основано на технологии микрожидкостной обратной связи. Продукция HaptX ориентирована на корпоративных клиентов, имеющих дело с виртуальной реальностью или роботехникой.

Анонс нового продукта Meta возмутил руководство HaptX. Основатель и генеральный директор компании Джейк Рубин выступил с заявлением о том, что обе технологии по сути своей идентичны.

По словам Рубина, в обоих продуктах в качестве ключевого элемента используется микрожидкостный ламинат с тактильной обратной связью на основе силикона, а кроме того, оба они обладают пневматическим управлением. Гендиректор HaptX указал на то, что в своем заявлении Meta утверждает, что "совершает прорывы, чтобы сделать тактильные ощущения в VR максимально реалистичными", и к этим прорывам причисляет разработку "первого в мире высокопроизводительного микрожидкостного процессора".

Конкуренция должна быть справедливой!

Хотя HaptX приветствует интерес к микрожидкостным устройствам для обеспечения тактильной обратной связи, добавил Джейк Рубин, для процветания отрасли конкуренция должна быть справедливой. Meta же так и не связалась с HaptX и выдала то, что было ранее изобретено другой группой разработчиков, за собственное ноу-хау.

Правда, напрямую в заимствовании технологии Рубин корпорацию не обвиняет. Он сказал, что "с нетерпением ждёт возможности поработать с ней, чтобы достичь справедливого равноправного соглашения, которое решит существующие проблемы и позволит Meta включить инновационные технологии HaptX в свои будущие продукты". Пока Meta ещё не ответила на сделанное им заявление.

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