Марк Цукерберг переименовал Facebook в Meta

Основатель Facebook Марк Цукерберг 28 октября объявил о переименовании компании. Отныне она будет называться Meta.

О планах Цукерберга в прессе сообщали и ранее. И вот в четверг он подтвердил эту информацию. Переименование призвано стать одним из шагов по развитию новой "метавселенной" (metaverse) — онлайн-среды, где пользователи смогут работать, общаться, играть в игры, в том числе с помощью гарнитуры виртуальной реальности, сообщает "Интерфакс".

Цукерберг также представил логотип компании в виде синей ленты Мёбиуса.

"Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего "после". Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то ещё", — сказал Цукерберг.

Новость о переименовании Facebook в Meta на биржах восприняли благосклонно — акции компании выросли. Но вот в какой степени это поможет Марку Цукербергу нивелировать негативное отношение к Facebook со стороны пользователей, прессы и властей США (да и не только США) — вопрос.

Главная претензия к руководству компании заключается в том, что оно ставит прибыль выше безопасности пользователей. Кроме того, Facebook часто предъявляют претензии относительно того, что компания ведёт недостаточно активную борьбу с проявлениями ненависти, дезинформацией и другими проблемами.

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