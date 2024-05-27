Ждёт ли Россию дефицит подсолнечного масла? На вопрос, что будет с сельским хозяйством после заморозков, ответил эксперт

Эксперт Владислав Корочкин рассказал, будет ли повышение цен на продукты

10:00 Your browser does not support the audio element. Экономика Аграрный сектор Земледелие

Ждёт ли Россию дефицит подсолнечного масла после майских погодных катаклизмов? Как выживать малым хозяйствам? Будут ли осваиваться северные территории? Об этом и о многом другом в интервью Pravda.Ru рассказывает член Общественного совета при Минсельхозе России, вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ", член Общественной палаты РФ Владислав Корочкин.

Фото: commons.wikimedia.org by Санчит Махарджан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

— Мы все видели аномальные холода в мае. Какой удар они нанесли по озимым?

— Окончательно понять, сколько чего пострадало, пока, наверное, затруднительно, потому что данные поступают буквально ежедневно, и "СовЭкон", по-моему, в третий раз уже скорректировал свои прогнозы по сбору зерновых: пшеницы — с 93 млн тонн до 87.

Сначала говорили о том, что пострадало примерно 830 тысяч гектаров, теперь речь идёт о 900 тысяч гектаров зерновых.

Но здесь надо оговориться: пострадало в разной степени. Что-то полностью выбито, что-то просто снизит урожайность. Прогнозы по снижению урожайности зерновых тоже колеблются, по мнению различных участников и руководителей сельхозпредприятий, от 10 до 30%.

— Ожидается ли пересев культур и в каких регионах будут заново засеивать?

— В принципе, о возможности пересева речь идёт. Но здесь есть две проблемы... Все ли регионы обеспечены семенами в должном объёме? В большинстве регионов, как я понимаю, такая возможность есть, семян достаточно.

Но, с другой стороны, климатический фактор даёт о себе знать. Дело в том, что на юге, кроме заморозков, сложилась ещё и неблагоприятная ситуация с засухой, наблюдается дефицит влаги в этом году, и уже только по этой причине есть определённые проблемы, связанные со снижением урожайности. Это в том числе затрудняет процесс пересева. То есть если поле сухое, то бросать в него зерно бесполезно, оно просто не взойдёт.

— Какие культуры пострадали больше всего? И, соответственно, ожидать ли роста цен?

— Больше всего, наверное, пострадали всё-таки плодовые. То есть прогнозируется снижение до 30-50% урожая плодовых культур в хозяйствах и юга, и Центрально-Чернозёмной, и Средней полосы России. Это довольно много.

Однако говорить о том, что это сильно повлияет на конечные розничные цены, преждевременно. Ситуация будет во многом зависеть от того, как наши поставщики, производители, торговые сети сработают с импортом. Есть большие возможности для компенсации, для завоза части продукции из дружественных стран. Но, как говорится, время покажет.

Сейчас ещё будет уточняться в режиме онлайн, сколько чего ещё где погибло, сколько каких компенсационных мер требуется. В общем, живём в динамике.

— Очень плохая погода сейчас во всём мире. Европу заливает дождями, в Австралии и в США — засуха. Есть ли угроза, что возникнет мировой дисбаланс в продовольствии и даже в некоторых регионах может наступить голод? Я, конечно, понимаю, Россию это не коснётся. Но тем не менее мы тоже будем вынуждены сократить, наверное, импорт зерна?

— Скорее всего, да. Всё равно импорт планируется достаточно большой, на уровне 50 млн тонн. Действительно, прогнозируется снижение сбора зерновых со всём мире.

На чикагской товарно-сырьевой бирже цены на пшеницу уже приближаются к максимуму с 2022 года.

А с точки зрения проблем с голодом, да, эти проблемы в мире существуют, поэтому Россия в этом году помогала достаточно активно, предлагала свою помощь странам Африки, Латинской Америки, которые нуждались в продовольствии.

Думаю, что мы найдём способ и возможность обеспечить себя полностью. А с учётом обозначенных президентом задач по росту внутреннего производства сельхозпродукции, нам потребуется ещё больше. Ведь если мы говорим про мясное и молочное животноводство, то там основной компонент — это та же самая пшеница. То есть если мы ставим задачу наращивания этого вида продукции, то, значит, нам нужно оставлять в стране больше пшеницы для того, чтобы кормить скот.

— По картофелю какие прогнозы?

— Насколько я понимаю, по картофелю всё нормально. Даже если он где-то и погиб и снижение урожайности будет, мы понимаем, что если даже росток прихватит заморозком, он всё равно даст ещё несколько ростков.

— В основном проблема у нас с пшеницей?

— С зерновыми. И опять-таки смотря где. По каким-то регионам, по сегодняшней информации, ничего пересевать не надо вообще. Где-то, говорят, больше пострадал ячмень, хотя он считается более сильной культурой. Ещё сильно пострадал рапс, это произошло как раз из-за сочетания факторов:

неблагоприятной зимовки,

последовавших затем заморозков.

Серьёзно пострадал подсолнечник, потому что он достаточно теплолюбивая культура. Не известно, удастся ли быстро импортировать семена для пересева.

— Один из кандидатов на повышение цен — подсолнечное масло?

— Да, это прогнозировалось даже до заморозков, потому что оно пользуется большим спросом на мировом рынке, и там для него, по всей видимости, будут устанавливаться тоже какие-то квоты.

— Если Россия сократит экспорт зерновых культур на мировые рынки, не получится ли так, что конкуренты нас вытеснят с этих позиций и нам потом сложно будет опять занять эту нишу?

— Думаю, что это биржевой товар, они же торгуются во многом через биржевые цены, поэтому ценовой фактор всегда будет в приоритете для большинства стран. Тут более важна налаженная логистика и договорённости по тем фитосанитарным требованиям, которые страны предъявляют к нашей продукции.

— Как расширяются посевные площади у нас, в России?

— У нас достаточно приличный севооборот земли. Однако проблема заключается в том, что на юге свободной земли нет, там каждый клочок обработан.

Земли, которые ещё не введены в севооборот, — это в основном бедные земли, центр России и север. Это зона рискованного земледелия, урожайность в разы меньше, чем на юге.

То есть эффективность производства и рентабельность тех же зерновых гораздо ниже. Поэтому желающих выращивать там эти культуры очень мало. Соответственно, там подбираются культуры, которые можно выращивать, скорее всего, это бобовые, горох, нут, лён. А это требует дополнительных инвестиций в инфраструктуру, в переработку, то есть это дело небыстрое.

— Сейчас учёные говорят о глобальном потеплении. Есть ли данные о том, что этот процесс может расширить наши посевные площади?

— Это достаточно длительный процесс.

Биоценозы сменяются постепенно. Там, где раньше были степи, начинают возникать пустыни, там, где были лесостепи, — степи и т. д. Это процесс не одного дня.

Проблемы на юге: песчаные бури и сносы (когда буря снимает плодородный слой), — возникают, по сути, из-за засухи.

Что касается севера. Там пока эти процессы ещё не очень явные, именно с точки зрения земледелия. Поэтому там надо больше заниматься инфраструктурой, думать, как нивелировать климатические экстремумы.

Если жарко — надо поливать, надо иметь воду для полива, потому что это же сельское хозяйство, достаточно несколько дней сильной жары без полива, и растения погибли, урожая нет.

Если у тебя есть возможность полить, то урожай будет отличным на одном и том же месте в одних и тех же условиях.

— Но проблема со снабжением выходит на первый план.

Для малых хозяйств катаклизмы, подобные тем, что мы наблюдаем в мае, могут стать фатальными.

Просто потому, что эти хозяйства маленькие, локальные, у них много кредитов, хоть им и обещают выделить дополнительные средства и страховки.

— Всё-таки должны, наверное, выделить, поддержать нашего производителя...

— Уже решено, что поддержка будет осуществляться по двум направлениям.

Во-первых, агрострахование, другими словами, страхование посевов. Это будут немедленные выплаты фермерам, которые позволят малым хозяйствам продержаться. Во-вторых, отсрочки по кредитам.

Этот вопрос тоже уже практически решён и должен быть как-то юридически оформлен. Впрочем при низкой рентабельности даже эти меры не гарантируют, что малые хозяйства выживут.

Вот большие хозяйства, типа агрохолдинга, расположенные в трёх, четырёх, пяти регионах, с полями в миллионы гектаров, в принципе чувствуют себя достаточно уверенно, потому что там даже гибель 10% от общей площади, в общем-то, некритична, тем более если цены ещё чуть-чуть подрастут.

— То есть, надо поддержать среднего фермера, предпринимателя?

— Надо поддержать всех фермеров, но выборочно, точечно. Именно тех, кто пострадает и уже пострадал.

— Получается, чтобы получить помощь от государства, надо отправлять заявки в минсельхоз?

— Региональные минсельхозы создают реестр пострадавших, списки. Пострадавшим хозяйствам надо обратиться в страховые компании, чтобы получить деньги немедленно, для пересева, если он ещё возможен, и для выживания, чтобы сохраниться до следующего посева.

Смотрите видеоинтервью