В Германии удивились решению Путина по активам Danone

Решение Путина по активам Danon стало сюрпризом для немцев

2:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году решение президента России Владимира Путина вызвало большой резонанс: он подписал указ, согласно которому дочерняя компания Danone перешла под управление Росимущества.

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Тогда произошедшее интерпретировали как предвестие масштабной национализации западных активов. Однако недавно произошло событие, которое опровергло подобные ожидания. Путин подписал еще один указ, касающийся активов французской компании.

"Казалось, что решение о национализации российской дочерней компании Danone было принято", — напоминает Berliner Zeitung о событиях прошлого года.

Новый указ отменяет передачу Danone под российское государственное управление. Однако причины такого решения остаются неизвестными, говорится в матерале немецкого издания.

Авторы которого удивляются: "Путин внезапно останавливает национализацию Danone".

Предполагается, что президент России специально вмешался, переведя активы Danone под контроль государственного оператора, чтобы сохранить компанию. По всей видимости, иностранные владельцы планировали закрыть компанию, которая владеет 20 заводами по переработке молока, что могло негативно сказаться на экономике страны.

Теперь же всё указывает на то, что стороны договорились о продаже компании российским покупателям. Таким образом, одна из ключевых компаний страны будет сохранена.

"Французская компания пока не прокомментировала новый указ Путина", — говорится в материале немецкого издания.

Автор Berliner Zeitung отмечает, что западные корпорации уже продают свои российские активы представителям России. Например, немецкий производитель автомобилей Volkswagen избавился от своего завода в Калуге почти даром.

Заметим, что касается западных автоконцернов, то они отказываются от выполнения от обязательств перед клиентами, которые приобрели у них автомобили. Так что "почти даром" — поделом.

А если вернуться к ситуации с активами Danone, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что каждое решение в подобных случаях — отдельная ситуация.

"Это связано с целесообразностью. Иные комментарии мы давать не будем. Какой-то тенденции быть не может. Каждая ситуация рассматривается отдельно. Взвешиваются все факторы и условия", — заявил Дмитрий Песков.