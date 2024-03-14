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Объявленная ранее передача российских активов французской компании Danone в распоряжение Росимущества отменена

Российские активы Danone остаются у компании, ситуацию объяснили в Кремле

0:56
Экономика

Российские власти приняли решение не передавать активы французской компании Danone, расположенные на территории страны, под временное управление государственного органа Росимущество.

Российские активы Danone остаются у компании, ситуацию объяснили в Кремле
Фото: wikimapia.org by loledezonasur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот шаг не устанавливает общей линии поведения для аналогичных ситуаций, поскольку каждый подобный случай рассматривается индивидуально, заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава государства Владимир Путин отменил свой предыдущий указ о передаче российских активов Danone под временное управление Росимущества. Соответствующий правовой акт был опубликован на официальном портале.

По словам Пескова, каждое такое решение принимается отдельно, с учетом целесообразности и всех обстоятельств конкретной ситуации. Он отказался давать дополнительные комментарии, подчеркнув, что здесь нельзя говорить о каком-либо общем тренде, поскольку каждый случай взвешивается индивидуально.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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