В Финляндии обсуждают возвращение российского майонеза

Почти сенсация: в Финляндии добились возвращения российского майонеза

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финские магазины два года назад перестали продавать продукты питания, которые были произведены в России. Однако периодически они всё ещё поступают в Финляндию — например, оленина и рыба, говорится в репортаже финской телерадиокомпании Yle.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

А недавно торговая сеть Rajamarket, которая работает в восточных регионах страны, начала продавать майонез российского производства. По словам владельца сети, Сергея Ананьева, майонез был добавлен в ассортимент магазина по просьбе клиентов, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Многие покупатели приграничных регионов предпочитают российский майонез из-за своих привычек. Однако из-за закрытых границ они не могут лично привезти его из России, поэтому обращаются к владельцам торговых сетей с просьбой о поставках.

Те идут навстречу покупателям. Собственно, на это владельцы и напирают, старательно уверяя, что это они не по своей инициативе.

А кроме того, упирают на тот факт, что поставки идут не напрямую из России. Например, в магазины Rajamarket майонез везут через латвийскую фирму-импортёра. При этом владельцы торговых сетей подчёркивают, что большинство поставляемых товаров происходят из Украины, примерно 80-90 процентов.

Санкции ЕС оказывают незначительное воздействие на импорт продовольствия из России. Под запретом оказались только некоторые продукты, включая чёрную икру, морепродукты и этиловый спирт.

Финляндия практически не занимается прямым ввозом продуктов питания из России. В прошлом году большую часть в поставляемых из России продуктов составила рыба, преимущественно замороженная аляскинская сайда, поступавшая через Польшу (на общую сумму около 1,4 миллиона евро).

Заметим, что сейчас в Евросоюзе активизировались дискуссии о том, не запретить ли поставки продуктов питания из России.

Во многом произошло это по причине проблем с украинской аграрной продукцией, которая продаётся в европейских странах по демпинговым ценам. А это стало причиной протестов фермеров.

Но вместо того, чтобы заняться решением этой проблемы, в Киеве и в европейских столицах начали рассуждать на тему запрета экспорта российской сельскохозяйственной продукции.

Правда, пока никаких решений на сей счёт не принято. Во многих странах Евросоюза считают, что ограничения на экспорт аграрной продукции из России станут причиной дисбаланса на рынке.