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Муниципалитет в Финляндии опустел после того, как закрыли границу с Россией

Финский муниципалитет опустел после закрытия границы с Россией

1:05
Экономика

Финский муниципалитет Виролахти опустел и в скором времени может вовсе исчезнуть. А произошло это после того, как была закрыта граница с Россией.

Финский муниципалитет опустел после закрытия границы с Россией
Фото: Creativecommons by [email protected] is licensed under CC BY-SA 2.0

"В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара. Закрытие границы с Россией стало последней каплей для экономики Виролахти", — цитирует РИА "Новости" материал финского издания Yle.

В регионе надеются на слияние Виролахти с городом Хамина. По словам финских чиновников, объединение муниципалитетов даст больше возможностей для развития. При этом они признают, что всех проблем это не решит.

Финляндия с ноября прошлого года начала вводить ограничения на границе с Россией под предлогом неконтролируемого потока мигрантов из третьих стран.

В конце того же месяца было объявлено о временном закрытии пограничных переходов. В феврале было объявлено, что переходы будут закрыты по 14 апреля.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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