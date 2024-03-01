Вадим Мошкович может стать иноагентом

Депутаты Госдумы попросили минюст проверить деятельность предпринимателя на наличие иностранного влияния

9:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Бизнес должен работать в российской юрисдикции и не выводить деньги за рубеж", — с таким призывом обратился во время послания Федеральному собранию президент страны Владимир Путин. По словам главы государства, вкладывать ресурсы нужно в свою страну, "в регионы, в развитие компании, в подготовку кадров".

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Как заявил президент, абсолютное большинство бизнесменов "стоят на отечественных, патриотических позициях". Между тем существуют и те предприниматели, чей бизнес до сих пор зарегистрирован на Западе, и туда же они в настоящее время направляют доходы от деятельности своих предприятий, подпитывая тем самым экономику недружественных стран. Фамилии таких бизнесменов Владимир Путин не назвал, но их назвали минюст и депутаты Госдумы. На прошлой неделе министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов предпринимателя Олега Тинькова*, который долгое время концентрировал свои активы в западных юрисдикциях.

И практически одновременно с заявлением президента группа депутатов Государственной Думы РФ направила коллективный запрос министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой провести проверку деятельности бенефициара группы "Русагро" Вадима Мошковича на наличие фактов иностранного влияния.

Коллективный депутатский запрос подписали

Олег Нилов , первый зампред Комитета по аграрным вопросам и первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду",

, первый зампред Комитета по аграрным вопросам и первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду", Анатолий Грешневиков , зампред Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды,

, зампред Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Михаил Делягин , зампред Комитета по экономической политике,

, зампред Комитета по экономической политике, и Елена Драпеко, первый зампред Комитета по культуре.

Авторы документа обращают в нём внимание, что управляющая компания этого одного из самых крупных в России агрохолдингов до сих пор юридически прописана в недружественном государстве, а именно на Кипре.

"На счета материнской офшорной компании "Русагро" — Ros Agro PLC — ежегодно перечисляются многомиллиардные дивиденды от деятельности холдинга", — сообщают депутаты, ссылаясь на опубликованную в прессе информацию. "Большую часть средств предприниматель аккумулирует в зарубежных финансовых учреждениях, вкладывает их в находящиеся в западных странах активы и недвижимость, что не может не ставить бизнесмена в зависимость от решений европейских властей, которые могут тем самым оказывать воздействие на его деятельность в России", — считают парламентарии.

Депутаты также рассказали о проживании членов семьи бизнесмена в США, а также об имевшемся у него до введения западных санкций иностранном гражданстве — "золотом паспорте" Кипра. Предприниматель попытался добиться снятия с себя санкций и участвовал в конце прошлого года в заседании Европейского суда. На нём он заявил не только о своём несогласии с политикой российского правительства, выставляя тем самым свою страну в негативном свете, но и открестился от своих самых близких партнёров, благодаря которым он достиг успехов в бизнесе.

В частности, он попытался ввести в заблуждение судей Европейского суда, заявив, что у него не было "особых отношений со Сбербанком", о чём указывалось в документах европейских властей. В пункте 75 постановления суда ЕС можно прочесть:

"Заявитель (Вадим Мошкович. — Ред.) отмечает, что подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между Группой "Русагро" и Сбербанком носило "декларативный характер и что на сегодняшний день никаких действий в рамках этого соглашения предпринято не было".

Такое утверждение предпринимателя, прозвучавшее в Брюсселе, мягко говоря, не соответствует действительности.

"Сбербанк — крупнейший кредитор "Русагро", на него приходилось 90% кредитного портфеля холдинга, — сообщило издание "Росинвест" в статье "Греф поможет Мошковичу". — Основатель "Русагро" Вадим Мошкович входил в число крупнейших частных акционеров банка".

Выходит, что предприниматель ради возможности пользоваться гражданством Кипра и другими западными привилегиями принёс в жертву свою многолетнюю дружбу с главой Сбербанка Германом Грефом. Но жертва оказалась напрасна, судьи Мошковичу не поверили…

"Заявитель оспорил утверждение пункта № 3 о том, что у него были особые отношения со Сбербанком, и что он был миноритарным владельцем этого банка, — говорится в пункте 85 материалов суда. — В этой связи, не касаясь на данном этапе вопроса о существе этого заявления, следует отметить, что доказательную ценность источника нельзя полностью исключать".

Мошкович, похоже, использует двойные стандарты: одни — для внутреннего пользования, другие — для западной аудитории.

"С нами находятся в диалоге. Я ни разу не сталкивался за последние десятилетия с тем, чтобы кто-то нам выкручивал руки или ноги. Сейчас, мне кажется, у государства достаточно прозрачный и понятный подход, вполне конкурентный", — рассказывал он корреспондентам "Ведомостей" в 2018 году.

И совсем другие высказывания о стране, в которой предприниматель ведёт бизнес, депутаты цитируют в своём письме министру юстиции Константину Чуйченко. По информации парламентариев, Мошкович заявил в суде ЕС о своём несогласии с политикой российского правительства в аграрном секторе. Он "привёл в пример свои возражения по вопросам экспорта российской сельхозпродукции на зарубежные рынки на совещании предпринимателей-аграриев с Президентом РФ Владимиром Путиным", пишут парламентарии в своем запросе.

"В качестве аргументации, что западные санкции наложены на него незаконно, Вадим Мошкович рассказал в Брюсселе о якобы последовавших против него репрессиях после данного совещания — проверках его предприятий со стороны налоговых и правоохранительных органов".

Между тем по итогам 2021 года, в котором произошло совещание аграриев у президента страны, благосостояние олигарха ещё более увеличилось, и никаких репрессий в отношении него на самом деле не последовало. Поэтому данные высказывания предпринимателя нельзя квалифицировать иначе как, по сути, "распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа" России, за что, кстати, в том числе, был внесён в реестр иностранных агентов Олег Тиньков*.

Парламентарии в своём письме привели ещё один пример отношения бизнесмена к своей стране:

"Пытаясь снять претензии европейских властей, что своей деятельностью он оказывает существенный вклад в российскую экономику, предприниматель сообщил в суде ЕС, что его предприятия используют схемы минимизации налогов и практически не платят их в РФ, а значит, согласно его собственного заявления, не оказывают существенной помощи России во время проведения СВО".

Как говорится в письме депутатов, подобные высказывания, содержащие негативную оценку действий руководства нашей страны, являются недопустимыми для бизнесмена, осуществляющего свою деятельность в стратегической для нашего государства аграрной отрасли, имеющего возможность оказывать влияние на ценообразование и другие важные аспекты на сельскохозяйственном рынке страны.

Следует отметить, что деятельность компаний Вадима Мошковича часто становилась предметом медийных скандалов и журналистских расследований в связи

с применением хитрых способов ухода от налогов,

агрессивными поглощениями региональных агрохолдингов,

выводом активов за рубеж, о недопустимости чего говорил президент с раны в своём послании к Федеральному собранию,

и другими противоправными действиями.

Мошковичу удавалось "выходить сухим из воды" несмотря на то, что в отношении его компаний заводились уголовные дела, а факты нарушения законов предавались широкой огласке.

Однако коллективное обращение депутатов Госдумы к министру юстиции РФ может свидетельствовать о том, что период подобной вседозволенности подошёл к концу. Сельское хозяйство — стратегически важная для государства отрасль, и в период противостояния России со странами НАТО недопустимо, чтобы значительная доля рынка контролировалась предприятиями, бенефициары которых могут действовать в интересах экономики враждебных России стран.

В случае внесения Вадима Мошковича в список иноагентов, олигарх, по сути дела, может лишиться бизнеса. Так, согласно ст. 12 закона об иноагентах, "иностранный агент не вправе получать государственную финансовую и иную имущественную поддержку". Иными словами, Мошкович и его компании утратят право на получение государственных субсидий. Как известно, сельское хозяйство субсидируется государством, а предприятия Мошковича получали сотни миллионов таких субсидий.

В случае получения статуса иноагента в отношении Мошковича и его компаний могут проводиться плановые и внеплановые проверки. Ст. 11 Закона также гласит, что "иностранный агент не вправе принимать участие в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Таким образом, в этом случае продукция "Русагро" не сможет участвовать в тендерах государственных учреждений. А ведь не секрет, что госзакупки являются важным источником доходов для игроков рынка.

Признание Вадима Мошковича иноагентом также будет способствовать активизации работы правоохранительных и контролирующих органов по расследованию многочисленных нарушений, допущенных, по сообщениям в СМИ, компаниями олигарха. Велика вероятность, что после созданного прецедента с передачей государству активов компании "Рольф" похожий механизм будет использован и в отношении холдинга "Русагро". Вывод активов в недружественные страны крупными компаниями является угрозой национальной безопасности, и с этим идёт активная борьба. Что и подчеркнул Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию.

*- признан Минюстом РФ иноагентом