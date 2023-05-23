Нас не догонят: Россия и Китай ответили угрозам G7 визитом Мишустина

8:10 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Мировая кооперация

Россия и Китай ответили на угрозы в их адрес "большой семёрки", только что уехавшей из Токио, программой взаимовыгодного развития, которая выработана на выездном заседании правительства Михаила Мишустина в Шанхае и Пекине.

Фото: Фото из личной страницы в Фейсбук

Мишустин презентовал РФ в Китае как сильную страну

Премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с большой делегацией чиновников и бизнеса 23 мая вылетел в Китай, начав двухдневный визит. Мишустин принял участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, после чего отправился в Пекин, где проведёт встречу с председателем Госсовета КНР Си Цзиньпином.

В своём выступлении в Шанхае Мишустин презентовал РФ, как страну, которая умеет с честью выходить из-под санкций и продолжать развитие. Китаю это ещё предстоит доказать, и опыт РФ ему пригодится.

"В прошлом году Россия подверглась беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению. Его целью было сломать нашу экономику, обвалить национальную валюту, спровоцировать разрушительную инфляцию, ударить по уровню жизни простых граждан. Ничего, о чем мечтали наши недоброжелатели, не произошло. Мы не только выстояли, но и продолжаем своё поступательное развитие. Уверен, что углубление российско-китайского взаимодействия и наращивание кооперации также окажет положительное влияние на укрепление экономик обеих наших стран", — сказал Мишустин, выступление которого транслировал телевизионный канал "Россия 24".

Приоритеты сотрудничества РФ и Китая

Далее премьер выстроил приоритеты сотрудничества, как их видит Москва:

Энергетическое сотрудничество ."Мы являемся страной, которая поставляет больше всего нефти в Китай, и эта доля неуклонно растет", — сказал Мишустин. Вице-премьер Александр Новак в Шанхае заявил, что есть большой спектр вопросов по сотрудничеству в энергетике, и не только по поставкам энергетических ресурсов, которые в 2023 году вырастут ещё на 40%. Предполагается, что китайские специалисты помогут россиянам в разработке технологий добычи нефти и газа, а также в атомной энергетике.

в Шанхае заявил, что есть большой спектр вопросов по сотрудничеству в энергетике, и не только по поставкам энергетических ресурсов, которые в 2023 году вырастут ещё на 40%. Предполагается, что китайские специалисты помогут россиянам в разработке технологий добычи нефти и газа, а также в атомной энергетике. Станкостроение, гражданские беспилотные системы, судостроение, лесопромышленный комплекс.

Развитие транспортных коридоров в Китай через Казахстан и Монголию. Расширение воздушного сообщения и развитие потенциала Северного морского пути.

Мишустин также выделил главные задачи

1. Увеличивать объем торговли между двумя странами, который в текущем году достигнет 200 млрд долларов США. Премьер подчеркнул, что нужно активнее работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции, укреплять продовольственную безопасность, что для Китая очень важно — это крупнейший покупатель продовольствия в мире, а РФ — его экспортёр. Отметим, что Китай и раньше всегда был крупнейшим торговым партнером России, но в 2022 году Россия впервые вошла в список десяти крупнейших торговых партнеров Китая.

2. Развивать логистику. В этой связи вице-премьер Юрий Трутнев рассмотрел инициативы китайской стороны по созданию российско-китайских логистических центров. Как сообщает ТАСС, поднимались вопросы оптимизации поставок и минимизации сроков прохождения таможенных процедур для перевозки продукции и оборудования. Китай получает здесь ряд стратегических преимуществ, учитывая, что опасность войны в Тайваньском проливе возрастает с каждым годом. В случае войны или введения экономической блокады КНР со стороны США, созданная логистика с РФ Россией минимизирует для Пекина риски транспортировки и поставок.

3. В фокусе проектов развития — Дальний Восток. То, о чём много и долго говорилось в РФ — о приоритетном развитии региона, начнёт воплощаться в жизнь. Трутнев пригласил китайские компании рассмотреть возможность запуска здесь проектов энергетики с помощью возобновляемых источников в Камчатском крае. Также поднимались вопросы реализации проектов в рамках нового преференциального режима — международной территории опережающего развития.

4. Обеспечение независимого финансового взаимодействия за счет расчетов в национальных валютах, что позволит РФ и Китаю обходить санкции Запада. Глава Сбербанка Герман Греф заявил в Шанхае, что "количество операций в юанях в "Сбере" кратно увеличилось в 2022 году, а в 2023 ожидается 10-кратный рост по сравнению с прошлым годом", цитирует "Синьхуа". Глава ВТБ Андрей Костин добавил, со своей стороны, что его банк зафиксировал "взрывной рост" трансграничных платежей между Россией и Китаем в первом квартале этого года — более чем на 200%, и настоял на подключении банков РФ к международной китайской системе банковских переводов CIPS. Согласно апрельскому отчету ЦБ РФ, доля операций в юанях и рублях на российском валютном рынке достигнет нового максимума в 39% в марте 2023 года.

Синхронный рывок РФ и Китая

Политолог Сергей Марков в Telegram назвал российско-китайский форум синхронным рывком.

По его словам, сегодня работают 42 российско-китайские рабочие группы на уровне министров и руководителей ведомств. Они сведены в 5 российско-китайских супергрупп под руководством вице-премьеров, их будут курировать премьеры двух стран и разрешать все проблемы, которые рабочие группы не могут решить на своём уровне.

"То есть итогом визита должно быть развитие отношений России и Китая сразу по линии всех министерств и ведомств синхронным рывком", — сказал Марков.

Россия и Китай не в отношениях: хозяин- вассал

В связи с недавним заявлением Эмманюэля Макрона, что "Россия стала вассалом Китая", многие западные СМИ задали тон поездке Мишустина как "поездке за помощью". Такая интерпретация привлекла большое внимание, но это предвзятое утверждение.

Об этом говорится в редакционной статье гонконгского издания hk01. com.

Автор отмечает, что Китай в условиях санкций просто "по-прежнему продолжал вести сделки с Россией", при этом получив выгодные контракты, начиная от экспорта нефти и газа по сниженным ценам, закачивая импортом продукции автомобилестроения и электроники.

По его мнению, экономическое и торговое взаимодействие двух стран нельзя трактовать как "Россия просит помощи у Китая" также потому, что Россия не "заблокирована Западом" — " к удивлению внешнего мира, объем торговли между Европой и Россией также увеличился".

А Франция, отмечает издание, по сути, является вассалом РФ в атомной энергетике, не в силах отвязаться от поставок российского урана.

С политической точки зрения поездка Мишустина является продолжением практики дипломатии между главами государств Китая и России.

"И Китай, и Россия намерены установить систематические отношения стратегического сотрудничества, координировать и дополнять друг друга в экономической сфере и продвигать национальные интересы в наибольшей степени. В конечном счете, китайско-российские экономические и торговые отношения сводятся не к тому, у кого "просить помощи", а к тому, что каждый берёт то, что ему нужно, в ответ на новую ситуацию в меняющейся международной обстановке", — резюмирует автор.

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