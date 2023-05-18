Sohu: необычный ответ Лаврова на провокацию Макрона встревожил КНР

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Издание Sohu сообщает, что глава МИД РФ Сергей Лавров дал неожиданный ответ президенту Франции Эммануэлю Макрону, вызвав беспокойство в Китае. В интервью Макрон заявил о "геополитическом поражении" России и её "вассальной зависимости" от Китая. Однако Лавров отметил, что Россия не делала разворот на Восток, а Запад сам отвернулся от Москвы, наступив на горло своим интересам.

Фото: РБК

Лавров заявил, что Россия "открыта к сотрудничеству со всеми". Эта фраза вызвала беспокойство в Китае и вопросы о будущем российско-китайских отношений. Аналитики отмечает, что эти слова свидетельствуют о том, что Россия всё ещё имеет планы и интересы относительно Запада.

Эксперты указывают, что Москва имеет право самостоятельно определять свою внешнюю политику и выбирать с кем сотрудничать. Разрыв с Западом может продолжаться длительное время, но Россия и Европа остаются соседями, и важные экономические центры России находятся в европейской части страны.

Несмотря на разрыв с Западом, Россия активно развивает торговые связи с Китаем и другими странами Азии. Это позволяет Пекину не беспокоиться о будущем отношений с Россией. Товарооборот между Россией и Китаем достиг исторических рекордных значений и продолжает расти. Китай не вмешивается в решение России возобновить сотрудничество с Западом, так как между двумя странами нет политики принуждения, характерной для некоторых других стран.

Ответ Сергея Лаврова на заявления Эммануэля Макрона подчеркивает самостоятельность внешней политики России и отрицает обвинения в полной зависимости от Китая. Развитие российско-китайских отношений продолжается, несмотря на возможное будущее сотрудничество России с Западом.