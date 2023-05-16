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"Очень плохой знак": Запад встревожен проектами России и Китая в Арктике

2:15
Мир

Развитие ситуации в Арктике вновь обеспокоило Запад. На этот раз предметом обеспокоенности стало сотрудничество России и Китая, сообщает Foreign Policy.

"Очень плохой знак": Запад встревожен проектами России и Китая в Арктике
Фото: pixabay.com

В частности, плохим знаком для западных стран названо соглашение, которое российские структуры подписали с китайской береговой охраной.

В материале отмечается, что Россия якобы более не может отстаивать свои интересы в Арктике без союзников, потому Москва, дескать, и пошла на такой шаг.

Кроме того, есть планы по созданию на Шпицбергене исследовательской станции стран БРИКС. Заметим, пока никакой конкретики на этот счёт нет — что не мешает западной прессе высказывать свои опасения и сомнения на сей счёт.

В Арктике уже налажено сотрудничество береговой охраны с участием Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Дании, Канады и Соединённых Штатов. Но эти страны приостановили участие в Форуме арктической береговой охраны, который в настоящее время проходит под председательством России, оставив РФ единственным участником — поэтому Кремль пригласил Китай, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Для Китая, который считает себя "околоарктическим" государством, это хорошая новость. Однако для остальной, "прозападной" части Арктики эти вести неутешительные, говорится в материале.

Почему "неутешительные"? Потому что, сообщает Foreign Policy, береговая охрана Китая пользуется "сомнительной репутацией", которая включает агрессивные, а иногда и незаконные действия по отношению к судам из других стран. То есть американское издание считает, что китайцы будут гонять в Арктике норвежцев и финнов?

"Две страны подписали соглашение не на базе в восточной части арктического побережья России — которая была бы ближе к Китаю, — а в Мурманске, в трех часах езды от норвежского города Киркенес", — говорится в материале.

И по мнению профессора-исследователя норвежского института Фритьофа Нансена Арильд Мо, заключение таких договоренностей Москвы и Пекина — тревожный сигнал странам Запада.

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В чем сила Арктики?
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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