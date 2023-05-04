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WotR: Россия побеждает Запад в споре за территорию 1,7 млн кв километров

2:12
Мир

Некоторое время назад Россия одержала важную победу над Западом в споре за территорию, площадь которой примерно равна площади Германии, Испании, Италии и Франции вместе взятых. Этому много внимания в американской и европейской прессе не уделили, а зря, полагает издание War on the Rocks (WotR).

WotR: Россия побеждает Запад в споре за территорию 1,7 млн кв километров
Фото: pixabay.com

Зря, потому что эти события могут иметь значительные последствия в будущем, отмечается в материале (перевод "ПолитРоссии").

Речь идёт о территориях в Арктике площадью 1,7 миллионов квадратных километров. Россия добивается успехов в гонке за контроль над дном Северного Ледовитого океана.

США, Дания, Канада и Норвегия также борются за право контролировать эти территории и получить доступ к новым транспортным коридорам.

Москва провела множество научных исследований и собрала доказательства, чтобы подтвердить свои претензии на 1,7 миллиона квадратных километров арктического дна, что приблизительно равно площади Франции, Италии, Германии и Испании вместе взятых.

"Россия добивается успехов в великой арктической гонке. В феврале 2023 года Москва незаметно добилась крупной победы в юридической битве за морское дно Арктики", — говорится в материале.

Комиссия ООН по границам континентального шельфа признала требования Москвы обоснованными, что даёт России преимущество перед её западными конкурентами.

"Десятилетия научных исследований, арктических миссий и обмена информацией с Данией и Канадой привели к тому, что Комиссия ООН по границам континентального шельфа назвала большую часть претензий Москвы на расширенный арктический континентальный шельф обоснованными", — подчёркивает War on the Rocks.

В материале отмечается, что Россия уделяет всё больше внимания Арктике и защите своих интересов в регионе. Её победа в юридической битве означает, что РФ может в будущем получить значительные экономические выгоды и повысить свой статус на мировой арене.

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В чем сила Арктики?
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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