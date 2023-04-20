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Читатели Focus возмутились из-за условия главы МИД ФРГ Бербок по снятию санкций с России

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Мир

Глава МИД Германии Анналена Бербок наносит огромный репетиционный вред своей стране. Такое мнение выразили читатели Focus, комментируя заявление министра об условиях для снятия ограничений с РФ.

Читатели Focus возмутились из-за условия главы МИД ФРГ Бербок по снятию санкций с России

Пользователи назвали Бербок "высокомерным и агрессивным" политиком. По их словам, у неё нет достаточных компетенций для того, чтобы возглавлять МИД.

"Она позорит Германию и наносит огромный вред репутации", — подчеркнул один из комментаторов.

Его позицию поддержали и другие пользователи. Они в шутку призвали передать все полномочия Бербок искусственному интеллекту для "более умных" решений. Как пояснили читатели, глава МИД Германии, ставшая рупором США, должна покинуть свой пост.

Ранее Бербок сообщила, что западные страны будут сохранять санкции в отношении РФ по крайней мере до завершения украинского конфликта.

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Как спецоперация на Украине УЖЕ изменила Россию?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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