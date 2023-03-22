Япония пообещала продвигать санкции против РФ и помочь Киеву "надавить" на Москву

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Япония намерена продвигать антироссийские санкции на мировой арене в качестве "председателя" стран "Большой семёрки" и помочь Киеву восстановить Украину, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Как подчеркнул Кисида, в совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита японского премьера в Киев, Токио не позволит третьим странам "уклоняться от санкций" против России.

Кроме того, Кисида заявил, что японская сторона поможет Киеву "восстановить Украину" и "надавить" на Москву.

"Япония подтвердила свою приверженность участию в послевоенном восстановлении Украины", — говорится в документе, распространённом японским МИД по итогам встречи Кисиды и Зеленского.