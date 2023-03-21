Визит Кисиды на Украину: Япония забыла об итогах Второй мировой войны

4:08 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Дальний Восток

Визит Фумио Кисиды на Украину призван дать понять Си Цзиньпину, что у него есть серьёзный противник — Япония. Но это только усугубит конфликт коллективного Запада с Китаем и получит одобрение политики Си в КНР.

Кисиду направили в Киев прямиком из Индии

Премьер Японии Фумио Кисида находился с визитом в Индии, когда ему из глобального центра управления в Вашингтоне приказали срочно лететь в Киев, чтобы информационно купировать итоги визита президента Китая в Москву.

В Индии он представил план экономической помощи для стран глобального Юга в рамках своей программы о "свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе" (FOIP). Заметим, что термин глобальный Юг используется для программы Китая, действующей в интеграционном направлении.

Кисида выходит на тропу войны с РФ и Китаем

Как пишет Japan Times, Кисида пообещал инвестировать 75 миллиардов долларов в помощь экономикам стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Кисида хочет, в том числе:

"продвигать верховенство закона и противодействовать односторонним изменениям статус-кво силой";

расширять инициативы по обеспечению безопасности с традиционной морской сферы на воздушную.

Всё это моменты противодействия и осуждения действий России и Китая, причём, что называется, "на поле боя". Кроме того, через Кисиду делается ставка на отрыв Индии от БРИКС и ШОС.

Япония стала первой азиатской страной, объявившей о санкциях против России с начала СВО на Украине и открыто встала на сторону киевского режима. В феврале Япония объявила о помощи Киеву на сумму 5,5 млрд долларов. Кисида тогда сказал, что "агрессия России против Украины — это не только европейское дело, но и вызов правилам и принципам всего международного сообщества".

Япония является членом блока Quad, который был неофициально сформирован против Китая. Индия, Австралия и США также входят в эту группу.

Внезапный визит Кисиды на Украину показывает, что Япония проводит агрессивную внешнюю политику, имея давние пограничные споры с Китаем и Россией. Поэтому поступает неразумно с точки зрения своей безопасности. Очевидно, что в КНР агрессивность Японии повысит популярность нынешней внешней политики Пекина, так как Япония убила 35 миллионов китайцев во Второй мировой войне.

План Кисиды не пользуется поддержкой в Японии

Japan Times указывает, что у плана Кисиды трудная судьба, так как экономика Японии едва избежала рецессии, столкнувшись с повышенной инфляцией и глобальным экономическим спадом. Общественность Японии также выразила обеспокоенность по поводу увеличения расходов на оборону, что приведёт к повышению налогов, и вероятно, к снижению и без того низкого рейтинга Кисиды. В феврале он составил 29,9%, что на 2,1 процентных пункта больше, чем в январе, согласно опросу общественного мнения Jiji Press. Не одобряют действия премьера 40,9% опрошенных.

Ожидается, что Кисида на предстоящих дополнительных выборах в местные органы власти, запланированных на апрель, увидит, правильной ли дорогой он идёт под указания США.

Для Украины результат его визита — ноль, так как выкроить деньги ещё и Украине — маловероятная перспектива, а пообещать — пообещает, это не возбраняется. Особенно на "восстановление".

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