Канадские власти призвали сформировать механизм сотрудничества со Штатами и рядом азиатских стран, который позволит бороться с опасностью в регионе. Об этом заявили журналисты со ссылкой на дипломатические источники.
По данным Kyodo, речь идёт о проекте с участием Японии, Южной Кореи и США. Они должны противостоять Москве и Пекину, отметили в СМИ.
Как сообщили в издании, глава правительства Канады Джастин Трюдо рассказал об этой идее японскому премьеру Фумио Кисиде в январе. Представитель Токио предупредил, что даже в случае одобрения предложения Оттавы на реализацию инициативы понадобится время.
Известно, что в ноябре 2022 года канадские чиновники назвали КНР "всё более разрушительной глобальной державой".
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