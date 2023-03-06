США создают новую угрозу у границ России, продавая Японии 400 ракет "Томагавк"

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Япония делает новый шаг в милитаризации страны, закупая у США 400 крылатых ракет "Томагавк". Подобное приобретение резко изменит баланс сил вокруг российского Дальнего Востока и Курил. Более того, Вашингтон может использовать Токио как "антироссийский таран-камикадзе". Об этом сообщили аналитики газеты ВЗГЛЯД.

Однако японцы не привлекают внимания к росту своего военного потенциала, а просто молча работают и наращивают свои возможности. Эксперты полагают, что Токио может нанести сокрушительный удар по своему потенциальному противнику сразу всеми полученными "Томагавками".

"Если оценивать перспективы нанесения военного поражения Японии, то соотношение сил таково, что сделать это невозможно без массированного использования ядерного оружия",-отмечается в материале.

Кроме того, аналитики не исключают, что США используют Японию как страну-самоубийцу, которая вызовет основной огонь со стороны "непокорного" конкурента на себя.

"Растущая военная мощь Японии — явно не то, чем стоит пренебрегать. Сотни крылатых ракет, которые Япония получит уже через несколько лет, тому новое подтверждение", — сделали вывод эксперты.