Генерал Ивашов: Япония может захватить Курилы военным путём с разрешения США

Токио не является стратегическим противником Москвы, который мог бы нести угрозу существованию государственности. Однако в случае ослабления России Япония может попытаться вернуть Курильские острова военным путём. Но даже при таком сценарии межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" не будет использоваться. Об этом заявил генерал-полковник в отставке, доктор исторических наук, геополитик Леонид Ивашов, комментируя Pravda.Ru опасения японского профессора Ицуро Накамура.

Кроме того, США не только размещают на Окинаве группировку войск, но ещё и прикрывают Японию ядерным щитом, отметил эксперт.

"В случае нанесения удара по Японии Россия получит быстрый и глобальный ответ. А в случае угрозы непосредственно Соединённым Штатам они могут нанести превентивный удар своим ядерным арсеналом", — указал Ивашов.

На данный момент японская группировка серьёзно превосходит российские силы на Дальнем Востоке, поэтому не стоит исключать, что Токио может осуществить десантную операцию по захвату южной части Курил, отметил эксперт. Более того, у японцев сильная авиация, мощные системы радиолокационного обзора и флот. Помимо этого, в регионе находится американское войско численностью в 100 тысяч военных во главе с авианосцем Kitty Hawk, напомнил генерал.

"Отношения Японии и России обретают характер враждебного противостояния. Но без согласия США они это не пойдут на захват, они будут действовать согласованно", — подчеркнул геополитик.

Ранее японский профессор Ицуро Накамура заявил, что в случае поражения на Украине Россия может нанести удар по Японии при помощи МБР "Сармат".