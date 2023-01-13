Shukan Gendai: японцы испугались атаки "зверски разрушительной" ракеты "Сармат"

Спецоперация на Украине приблизилась к кульминации. Однако японцы не должны считать, что боевые действия на территории Незалежной не касаются Токио. Об этом заявил профессор Ицуро Накамура.

По его мнению, в случае поражения российской армии во время взятия Киева Москва может направить своё "зверски разрушительное" оружие на Японию.

"У президента России Владимира Путина есть последний козырь, который может поставить Японию на колени одним выстрелом. Это "Сармат", — заявил профессор в Shukan Gendai.

Военный эксперт Масаюки Кикути не исключает, что российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) будет запущена по "крутой траектории".

"Проще говоря, он стартует вертикально, а затем сразу упадёт по направлению, которое ещёбольше увеличит его скорость", — отметил он.