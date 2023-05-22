Baijiahao: Путин нанёс ответный удар США в разгар саммита G7

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Россия вводит санкции в ответ на действия США в разгар саммита G7, сообщает китайское издание Baijiahao.

Фото: Администрация президента РФ

Соединённые Штаты пытались убедить других членов G7 ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию. Несмотря на то, что эта идея была отвергнута, лидеры "Большой семерки" объявили о новых санкциях в первый день саммита. Ограничения направлены на военно-промышленный комплекс России и её способность обходить уже введённые санкции.

США используют этот подход, чтобы оказывать давление не только на Россию, но и на её партнеров, таких как Китай и Иран. В результате другие государства, которые являются транзитными точками для западной продукции, также рискуют оказаться под ударом. Однако Россия не бездействует и в первый день саммита наносит ответный удар.

Как отмечается в статье, в момент, когда страны G7 раздумывали над ограничениями для России, президент Владимир Путин подписал важный запрет.

В частности, Россия 19 мая ввела запрет на въезд 500 гражданам США, включая экс-президента Барака Обаму, министра армии Кристина Вормута, руководителя аппарата Белого дома Джеффри Зайнтса, министра ВВС Фрэнка Кендалла и множество других чиновников и послов.

Как уточняется, Россия подчеркнула, что эти меры принимаются в ответ на регулярные санкции, введённые США против России. Кроме того, Москва отклонила запрос посольства США на посещение арестованного журналиста Эвана Гершковича.

Аналитики отмечают, что Россия продолжает расширять список американцев, которым запрещён въезд на территорию страны. Они подчёркивают, что это является жёстким дипломатическим ответом на политику США. Стоит отметить, что в мае прошлого года Москва добавила в список 963 граждан США, включая президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и вице-президента Камалу Харрис.