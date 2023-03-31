Президент США Джо Байден попросил Россию отпустить журналиста Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.
Ранее ФСБ РФ задержала журналиста Гершковича в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.
Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, обратился к властям РФ. Он попросил отпустить журналиста WSJ.
"Отпустите его", — сказал Байден.
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