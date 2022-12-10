Девятый пакет санкций против РФ в Брюсселе не согласован. В ЕС возникли "острые непреодолимые разногласия".
Об этом пишет европейская пресса. Немецкая sueddeutsche.de подчеркивает, цитируя одного из дипломатов, что "потихоньку распространяется что-то вроде стратегического истощения — всё больше стран хотят договориться об исключениях из санкций для себя".
Негласно витает идея, что мы сможем вернуться к нормальным отношениям с Россией, сказал дипломат.
Немецкая газета и польская — money.pl называют следующие противоречия в ЕС:
Разногласия не ограничиваются экономикой, а распространяются на политику.
Не достигнуто соглашение о создании "международного специального трибунала для расследования агрессивной войны России против Украины" и привлечения виновных к ответственности. Этот трибунал, якобы нужен ЕС для создания правовой базы, на основании которой можно было бы конфисковать российские государственные активы на Западе и использовать их для восстановления Украины.
Франция и Германия, в частности, против этой идеи. Эксперты уверены, что на базе ООН такой трибунал создать нельзя, так как РФ имеет право вето в Совбезе.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила внести в санкционный список "российские вооруженные силы, а также офицеров и предприятия российского оборонно-промышленного комплекса". В список также войдут "депутаты Думы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политические партии".
Президент Еврокомиссии (ЕК) также рекомендует ввести "новые меры контроля и новые экспортные ограничения" в отношении товаров двойного назначения, которые могут использоваться российской армией. Речь идет, в том числе, о химикатах, электронных и компьютерных компонентах.
Кроме того, ЕК предлагает запретить России доступ ко всем видам беспилотных летательных аппаратов.
Глава Еврокомиссии также предложила приостановить деятельность ещё четырёх российских СМИ, которые, по ее словам, "причастны к кремлевской пропаганде", а также ввести "дополнительные экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора, в том числе запрет на новые инвестиции в России".
Как сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, события доказывают, что "санкции не привели к окончанию войны, и на самом деле, мы столкнулись с экономическими трудностями".
"Тем временем у россиян появились дополнительные доходы, за счет которых они могут продолжать войну", — заявил премьер-министр.
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Евросоюз окончательно капитулировал перед США, а теперь готовится к войне с Россией.