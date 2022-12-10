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Любовь Степушова

ЕС не согласовал 9 пакет антироссийских санкций из-за непреодолимых разногласий

Экономика

Девятый пакет санкций против РФ в Брюсселе не согласован. В ЕС возникли "острые непреодолимые разногласия".

ЕС не согласовал 9 пакет антироссийских санкций из-за непреодолимых разногласий

Стратегическое истощение в ЕС по вопросу санкций

Об этом пишет европейская пресса. Немецкая sueddeutsche.de подчеркивает, цитируя одного из дипломатов, что "потихоньку распространяется что-то вроде стратегического истощения — всё больше стран хотят договориться об исключениях из санкций для себя".

Негласно витает идея, что мы сможем вернуться к нормальным отношениям с Россией, сказал дипломат.

Немецкая газета и польская — money.pl называют следующие противоречия в ЕС:

  • Бельгия выступает против запрета на импорт алмазов из РФ. Центр европейской алмазной индустрии находится в Антверпене, где торгуют российскими драгоценными камнями на десятки миллионов долларов.
  • Венгрия не хочет ужесточать энергетические санкции. Все попытки запретить сотрудничество с Россией в ЕС в области атомной энергетики потерпели неудачу.
  • Так же венгры потребовали исключить из санкционного списка "трёх членов российского правительства, в том числе министра энергетики России".
  • Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия хотят, чтобы на национальном уровне можно было разморозить замороженные активы лиц, включенных в санкционные списки, при условии, что эти люди имеют доходы в сельскохозяйственной отрасли. То есть, любой российский "олигарх", купивший акции предприятий этой отрасли, может быть освобождён от санкций.
  • Греция против санкций на компримированный природный газ — сжатый природный газ, используемый в качестве моторного топлива, получаемый при переработке сырой нефти.
  • Швеция, ссылаясь на необходимость защиты свободы СМИ, исключила Роскомнадзор из санкционного списка, так как он отвечает" за мониторинг, контроль и цензуру российских средств массовой информации".

Политические разногласия: Запад ЕС против Востока

Разногласия не ограничиваются экономикой, а распространяются на политику.

Не достигнуто соглашение о создании "международного специального трибунала для расследования агрессивной войны России против Украины" и привлечения виновных к ответственности. Этот трибунал, якобы нужен  ЕС для создания правовой базы, на основании которой можно было бы конфисковать российские государственные активы на Западе и использовать их для восстановления Украины.

Франция и Германия, в частности, против этой идеи. Эксперты уверены, что на базе ООН такой трибунал создать нельзя, так как РФ имеет право вето в Совбезе.

Что ещё входит в 9 пакет санкций

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила внести в санкционный список "российские вооруженные силы, а также офицеров и предприятия российского оборонно-промышленного комплекса". В список также войдут "депутаты Думы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политические партии".

Президент Еврокомиссии (ЕК) также рекомендует ввести "новые меры контроля и новые экспортные ограничения" в отношении товаров двойного назначения, которые могут использоваться российской армией. Речь идет, в том числе, о химикатах, электронных и компьютерных компонентах.

Кроме того, ЕК предлагает запретить России доступ ко всем видам беспилотных летательных аппаратов.

Глава Еврокомиссии также предложила приостановить деятельность ещё четырёх российских СМИ, которые, по ее словам, "причастны к кремлевской пропаганде", а также ввести "дополнительные экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора, в том числе запрет на новые инвестиции в России".

Как сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, события доказывают, что "санкции не привели к окончанию войны, и на самом деле, мы столкнулись с экономическими трудностями".

"Тем временем у россиян появились дополнительные доходы, за счет которых они могут продолжать войну", — заявил премьер-министр.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евросоюз виктор орбан урсула фон дер ляйен
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