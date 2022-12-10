ЕС не согласовал 9 пакет антироссийских санкций из-за непреодолимых разногласий

Девятый пакет санкций против РФ в Брюсселе не согласован. В ЕС возникли "острые непреодолимые разногласия".

Стратегическое истощение в ЕС по вопросу санкций

Об этом пишет европейская пресса. Немецкая sueddeutsche.de подчеркивает, цитируя одного из дипломатов, что "потихоньку распространяется что-то вроде стратегического истощения — всё больше стран хотят договориться об исключениях из санкций для себя".

Негласно витает идея, что мы сможем вернуться к нормальным отношениям с Россией, сказал дипломат.

Немецкая газета и польская — money.pl называют следующие противоречия в ЕС:

Бельгия выступает против запрета на импорт алмазов из РФ. Центр европейской алмазной индустрии находится в Антверпене, где торгуют российскими драгоценными камнями на десятки миллионов долларов.

из РФ. Центр европейской алмазной индустрии находится в Антверпене, где торгуют российскими драгоценными камнями на десятки миллионов долларов. Венгрия не хочет ужесточать энергетические санкции. Все попытки запретить сотрудничество с Россией в ЕС в области атомной энергетики потерпели неудачу.

потерпели неудачу. Так же венгры потребовали исключить из санкционного списка " трёх членов российского правительства, в том числе министра энергетики России".

в том числе министра энергетики России". Германия, Франция, Испания, Италия и Бельгия хотят, чтобы на национальном уровне можно было разморозить замороженные активы лиц, включенных в санкционные списки, при условии, что эти люди имеют доходы в сельскохозяйственной отрасли. То есть, любой российский "олигарх", купивший акции предприятий этой отрасли, может быть освобождён от санкций.

То есть, любой российский "олигарх", купивший акции предприятий этой отрасли, может быть освобождён от санкций. Греция против санкций на компримированный природный газ — сжатый природный газ, используемый в качестве моторного топлива, получаемый при переработке сырой нефти.

— сжатый природный газ, используемый в качестве моторного топлива, получаемый при переработке сырой нефти. Швеция, ссылаясь на необходимость защиты свободы СМИ, исключила Роскомнадзор из санкционного списка, так как он отвечает" за мониторинг, контроль и цензуру российских средств массовой информации".

Политические разногласия: Запад ЕС против Востока

Разногласия не ограничиваются экономикой, а распространяются на политику.

Не достигнуто соглашение о создании "международного специального трибунала для расследования агрессивной войны России против Украины" и привлечения виновных к ответственности. Этот трибунал, якобы нужен ЕС для создания правовой базы, на основании которой можно было бы конфисковать российские государственные активы на Западе и использовать их для восстановления Украины.

Франция и Германия, в частности, против этой идеи. Эксперты уверены, что на базе ООН такой трибунал создать нельзя, так как РФ имеет право вето в Совбезе.

Что ещё входит в 9 пакет санкций

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила внести в санкционный список "российские вооруженные силы, а также офицеров и предприятия российского оборонно-промышленного комплекса". В список также войдут "депутаты Думы и Совета Федерации, министры, губернаторы и политические партии".

Президент Еврокомиссии (ЕК) также рекомендует ввести "новые меры контроля и новые экспортные ограничения" в отношении товаров двойного назначения, которые могут использоваться российской армией. Речь идет, в том числе, о химикатах, электронных и компьютерных компонентах.

Кроме того, ЕК предлагает запретить России доступ ко всем видам беспилотных летательных аппаратов.

Глава Еврокомиссии также предложила приостановить деятельность ещё четырёх российских СМИ, которые, по ее словам, "причастны к кремлевской пропаганде", а также ввести "дополнительные экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего сектора, в том числе запрет на новые инвестиции в России".

Как сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, события доказывают, что "санкции не привели к окончанию войны, и на самом деле, мы столкнулись с экономическими трудностями".

"Тем временем у россиян появились дополнительные доходы, за счет которых они могут продолжать войну", — заявил премьер-министр.

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