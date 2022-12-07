Фон дер Ляйен объявила о санкциях против РФ и призналась в любви к русской опере

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "феноменальными" русских композиторов и сказала, что нужно уважать культуру.

"Я люблю хорошую оперу. Мусоргский — феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать её", — сказала фон дер Ляйен. Так она ответила на вопрос об отношении к русской опере на премьере "Бориса Годунова" в театре "Ла Скала", сообщает ТАСС.

Стоит заметить, что сегодня Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что Еврокомиссия предлагает ввести дополнительные санкции против России. В частности, против российского энергетического сектора, а также запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль.

"Мы также предлагаем дополнительные экономические меры против энергетического и горнодобывающего секторов России, в том числе запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность", — говорится в заявлении главы ЕК.

Это уже девятый по счёту санкционный пакет против России. Утвердить его должны все страны, которые входят в Евросоюз.