Экономист о девятом пакете санкций против РФ: серьёзного влияния не окажут

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Pravda.Ru оценил решение Еврокомиссии включить в девятый пакет санкций против РФ запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России.

В связи с эти эксперт отметил, что мы слишком большое значение придаём нашей деятельности во внешнеэкономической сфере и посоветовал больше заниматься внутренней экономикой.

Беляев напомнил, что хоть природные ресурсы России и являются достаточно серьёзным компонентом во внешних торговых сделках страны, однако, они уже давным-давно не являются основополагающими не только для нашей внешней торговли, но и для нашей экономики в целом.

Экономист уверен, что опасаться этих новых санкций нет оснований.

"Мы видим, что никакие санкции, которые ранее вводились по отношению к нашей экономике в виде вот этих запретов, теперь введения потолка цен, каких-то финансовых ограничений, никакого воздействия на нашу экономику не возымели. Соответственно, и вот эти вот санкции, которые относятся к горнодобывающей отрасли, которая отнюдь не ведущая в нашем внешнеэкономическом балансе, на нашу внешнюю экономику вот в целом серьёзного влияния не окажут", — сказал Беляев.

Эксперт согласился, что будет затруднительно работать отрасли, будет затруднительно работать определенным компаниям, но серьёзного ущерба всей остальной экономике нанесено не будет.

"Как мы видим, сколько ни пытаются эти санкции применять к нам, они, скорее, повисают в качестве каких-то угроз и каких-то риторических таких заявлений, чем рычага воздействия на нашу экономику", — заключил экономист.

Ранее в Financial Times появилась информация, что запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность России может быть включён в новый, девятый пакет санкций ЕС против РФ.

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