Лукашенко: примитивная штамповка санкций Запада идёт на убыль

По словам белорусского лидера Александра Лукашенко, штамповка западных санкций против РФ и Белоруссии постепенно идёт на спад. Свою точку зрения на этот счёт Лукашенко высказал во время своего выступления в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Президент Белоруссии полагает, что все ограничения, которые только можно было придумать в отношении Минска и Москвы, Запад уже ввёл, а теперь теперь пришла пора оценивать их последствия.

"Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий", — сказал Лукашенко.

Несмотря на это, Лукашенко призвал смотреть на ситуацию реально и не надеяться на "ослабление этого наката в ближайшем будущем".

Президент Белоруссии добавил, что негативные последствия санкций были снижены благодаря общим усилиям стран — членов ЕАЭС.