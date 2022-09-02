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Автор Любовь Степушова

Москва навсегда остановила "Северный поток-1", ответив на решение G7

Экономика » Сырье

Москва ответила на решения Запада установить ценовые потолки на нефть и газ. В пятницу "Газпром" объявил, что "Северный поток-1" нуждается в дополнительном ремонте в связи с обнаруженными неисправностями в оборудовании.

Москва навсегда остановила "Северный поток-1", ответив на решение G7

Три дня превратились в неопределённый срок

"Газпром" три дня назад остановил единственный работающий перекачивающий агрегат трубопровода "Северный поток-1" на компрессорной станции "Портовая" на профилактику до субботы. Но озвученным решением об обнаруженных неисправностях дедлайн увеличивается на неопределённый срок.

А с учетом вчерашнего заявления председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, что заводской ремонт турбин "Северного потока" невозможен из-за санкций, становится очевидным, что трубопровод остановлен до снятия санкций Западом, то есть навсегда.

"Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", — сказал Миллер.

Запад принял решение об установлении потолка цен на нефть и газ из РФ

Официально обнаружены утечки масла в компрессоре, но всем ясно, что решение политическое и вызвано последними решениями Запада.

Речь идёт о сегодняшнем решении министров финансов стран G7 реализовать план по установлению "эффективного потолка цен" на российскую нефть, а также об объявлении о подобной мере в отношении российского газа.

"Я твердо убеждена, что настало время установить потолок цен на газ из российских газопроводов в Европе", — заявила председатель комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен в кулуарах заседания германской консервативные партии в Мурнау в Баварии.

Комментируя слова фон дер Ляйен, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил:

"Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто больше не будет".

В отношении нефтяных ограничений Западу ответил Дмитрий Песков.

Ограничение цены на нефть, предложенное странами G7, вызовет дестабилизацию энергетических рынков и подтолкнет Москву к продаже своей нефти тем, кто придерживается рыночных механизмов, заявил пресс-секретарь Кремля.

Он отметил, что ограничения на покупку газа в ЕС уже привели к очень глубокому экономическому кризису и ситуации, при которой европейцы "покупают, часто у США, сжиженный газ за большие деньги и совершенно неоправданно".

"Американские компании богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют", — сказал Песков.

Россия ударила первой

Запад будет продвигать свои решения по "потолкам" на российские нефть и газ, но они приведут лишь к удорожанию углеводородов. По прогнозам нефти — до 190 долларов за баррель, а газа — до 4000 долларов за тысячу куб. метров.

Кроме того, меры будут неэффективны, так как:

— в договоре можно указать цену на нефть или газ "как надо", но дополнительно указать оплату, например консалтинговых услуг;

— можно продавать смеси нефти, которые уже не будут российскими;

— Индия и Китай не присоединятся к санкциям. Россия уже стала вторым по объёмам поставщиком нефти в Индию. Там её перепродают на Запад — но уже с приличной наценкой. Китай даже не будет дискутировать вопрос. В ЕС против санкций будут Венгрия и Австрия. 

Россия упреждает и бьёт первой. Посмотрим готово ли население Запада терпеливо переносить нехватку и удорожание энергоносителей, что будет отражаться на жизни каждого через счета и инфляцию.

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