Страны "Большой семёрки" согласились ввести "ценовой потолок" на нефть России

Британская журналистка Тамара Коэн заявила, что представители стран G7 во время онлайн-конференции решили ограничить цены на нефть РФ.

"Главы Минфина государств-членов "Большой семёрки" согласились установить потолок стоимости российской нефти", — сказала политическая корреспондентка Sky News.

Ранее вице-премьер Александр Новак осудил западных чиновников за попытки регулировать цены на нефть из России. Как подчеркнул политик, Москва не собирается продавать энергетические ресурсы странам, которые одобрят это ограничение.