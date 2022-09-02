Британская журналистка Тамара Коэн заявила, что представители стран G7 во время онлайн-конференции решили ограничить цены на нефть РФ.
"Главы Минфина государств-членов "Большой семёрки" согласились установить потолок стоимости российской нефти", — сказала политическая корреспондентка Sky News.
Ранее вице-премьер Александр Новак осудил западных чиновников за попытки регулировать цены на нефть из России. Как подчеркнул политик, Москва не собирается продавать энергетические ресурсы странам, которые одобрят это ограничение.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Германия предложила создать единую систему противовоздушной обороны.