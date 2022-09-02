Германия намерена убедить ввести "ценовой потолок" на нефть России все страны ЕС

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что немецкие власти надеются на одобрение внешнего регулирования стоимости российской нефти со стороны всех членов Евросоюза.

"Мы создадим коалицию. Планируем помимо членов G7 убедить войти в неё всех участников ЕС", — подчеркнул министр во время брифинга с журналистами.

По словам руководителя ведомства, "ценовой потолок" на топливо из России положительно повлияет на положение западных стран. Увеличение количества сторонников этой меры ускорит появление результатов, добавил политик.

Ранее Шольц подчеркнул, что не станет отказываться от диалога с российским президентом Владимиром Путиным.