Канцлер ФРГ Шольц хочет продолжать переговоры с Путиным

Власти Германии не желают отказываться от общения с президентом России Владимиром Путиным, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он подтвердил наличие тесного контакта с президентом России и заверил, что их общение продолжится несмотря ни на что.

"Я встречался с российским президентом, много раз общался с ним по телефону. И я скажу четко, что продолжу это делать", — заверил канцлер.

Такая позиция, по мнению Штольца, послужит скорейшему решению украинского кризиса, именно так Москва сможет своевременно слышать позицию Запада.