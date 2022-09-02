Власти Германии не желают отказываться от общения с президентом России Владимиром Путиным, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он подтвердил наличие тесного контакта с президентом России и заверил, что их общение продолжится несмотря ни на что.
"Я встречался с российским президентом, много раз общался с ним по телефону. И я скажу четко, что продолжу это делать", — заверил канцлер.
Такая позиция, по мнению Штольца, послужит скорейшему решению украинского кризиса, именно так Москва сможет своевременно слышать позицию Запада.
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