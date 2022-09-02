Bloomberg: ограничение цен на газ не защитит ЕС от исторического энергокризиса

Американские журналисты предупредили, что попытки изменить стоимость газа из России со стороны Запада не спасут его от дефицита ресурсов и экономических проблем. Как подчеркнули в СМИ, цены на голубое топливо могут немного уменьшиться, но они не окажутся на докризисном уровне.

"Экстренное вмешательство не защитит от исторического энергетического кризиса", — заявили в Bloomberg.

По информации издания, западные чиновники способны снизить спрос на электроэнергию. Однако предлагаемые политиками меры не помогут побороть высокую инфляцию, заключили публицисты.

Ранее вице-премьер Александр Новак раскритиковал намерение Запада ввести "ценовой потолок" на российскую нефть. Чиновник сказал, что Москва не станет передавать топливо странам, которые поддержат такое ограничение.

"За это, в первую очередь, заплатят европейские и американские потребители", — заключил политик, слова которого приводит РИА Новости.