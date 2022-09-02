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Лимит цен не будет распространяться на нефть в проекта "Сахалин-2"

Мир

По сообщению представителя министерства финансов Японии, нефть с проекта "Сахалин-2" станет исключением в вопросе ограничения цен на российское топливо.

Как уточнил чиновник в беседе с агентством Киодо, на российскую нефть с проекта "Сахалин-2" не будет действовать "потолок" цен, решение о котором было принято министрами финансов и представителями банковской сферы государств G7.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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