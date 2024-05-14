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На сцене театра Эстрады покажут спектакль "Хомяк на Мостовой"

2:03
Культура

16 мая LA'ТЕАТР на сцене театра Эстрады даст зрителю повод узнать себя и своих соседей в спектакле "Хомяк на мостовой" Олега Тополянского. Трагикомедия по мотивам фильма Романа Полански "Резня".

На сцене театра Эстрады покажут спектакль "Хомяк на Мостовой"
Фото: Пресс-служба LA`ТЕАТРА Вадима Дубровицкого

Две взрослые, с виду состоявшиеся, крепкие родительские пары вынуждены познакомиться после уличной драки их детей-подростков. Цивилизованный интеллигентный разговор очень быстро перерастает в едкую словесную "перестрелку", срывая маски с его участников. Спорящие не выбирают выражений, а дают молниеносный выход годами копившимся внутри проблемам. Проблемы в браке, личностные комплексы, контекстные кризисы, недопонимание между родителями и детьми — свой внутренний мир герои оголяют до предела.

"Очень качественная драматургия. С разных сторон раскрываются человеческие взаимоотношения. Неожиданные характеры. Без ложной скромности, великолепная игра артистов. Я играю такую женщину, которая ЗА-мужем. Наша история: все красиво выглядит снаружи (у мужа), а внутри у моей героини — нереализованность и неудовлетворенность. Многие годы она обслуживает семью в ущерб своим духовным потребностям. Это, безусловно, дойдя до кипения, выливается в бунт, в протест: красивая, респектабельная женщина буквально съезжает с катушек и мы видим её во всей её уязвимости", — Эльвира Болгова, исполнительница роли Анны Раевской.

"Мой персонаж — Михаил, которого бьет жена. Соседи его называют за это "Синяк'. Он привык и счастлив", — Алексей Гришин, актёр спектакля "Хомяк на Мостовой"

Смешная и поучительная комедия, события которой перенесены в российские реалии, покажет, как быстро современные люди от показной терпимости переходят к неприкрытой общественными требованиями правде, открывая все грани своей души.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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