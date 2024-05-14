Арабьята: попробуйте приготовить дома пряный итальянский соус к макаронам, тем более это очень просто
Как приготовить итальянский соус арабьята к макаронам
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Для тех, кто предпочитает томатный соус по-особому, подойдёт арабьята. Это классический пряный итальянский соус к макаронам. Вы будете готовить его снова и снова!
Фото: flickr.com by Lufa Farms is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 чайная ложка оливкового масла
- 1 чашка нарезанного лука
- 4 зубчика чеснока, измельчённых
- 2 банки очищенных и нарезанных кубиками помидоров
- 3/8 стакана красного вина
- 2 столовые ложки томатной пасты
- 1 столовая ложка белого сахара
- 1 столовая ложка нарезанного свежего базилика
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1 чайная ложка измельчённых хлопьев красного перца
- 1/2 чайной ложки итальянской приправы
- 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
- 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки
Приготовление
- Нагрейте масло в сотейнике на среднем огне. Добавьте лук и чеснок, готовьте около 5 минут.
- Добавьте нарезанные кубиками помидоры, вино, томатную пасту, сахар, базилик, лимонный сок, хлопья красного перца, итальянскую приправу и чёрный перец, доведите до кипения.
- Уменьшите огонь до среднего и варите без крышки около 15 минут. Добавьте петрушку.
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Соус арабьята — видеорецепт