Арабьята: попробуйте приготовить дома пряный итальянский соус к макаронам, тем более это очень просто

Как приготовить итальянский соус арабьята к макаронам

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Для тех, кто предпочитает томатный соус по-особому, подойдёт арабьята. Это классический пряный итальянский соус к макаронам. Вы будете готовить его снова и снова!

Фото: flickr.com by Lufa Farms is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1 чайная ложка оливкового масла

1 чашка нарезанного лука

4 зубчика чеснока, измельчённых

2 банки очищенных и нарезанных кубиками помидоров

3/8 стакана красного вина

2 столовые ложки томатной пасты

1 столовая ложка белого сахара

1 столовая ложка нарезанного свежего базилика

1 столовая ложка лимонного сока

1 чайная ложка измельчённых хлопьев красного перца

1/2 чайной ложки итальянской приправы

1/4 чайной ложки молотого чёрного перца

2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки

Приготовление

Нагрейте масло в сотейнике на среднем огне. Добавьте лук и чеснок, готовьте около 5 минут. Добавьте нарезанные кубиками помидоры, вино, томатную пасту, сахар, базилик, лимонный сок, хлопья красного перца, итальянскую приправу и чёрный перец, доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и варите без крышки около 15 минут. Добавьте петрушку.