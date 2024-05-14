Арабьята: попробуйте приготовить дома пряный итальянский соус к макаронам, тем более это очень просто

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Как приготовить итальянский соус арабьята к макаронам

1:21
Еда

Для тех, кто предпочитает томатный соус по-особому, подойдёт арабьята. Это классический пряный итальянский соус к макаронам. Вы будете готовить его снова и снова!

Как приготовить итальянский соус арабьята к макаронам
Фото: flickr.com by Lufa Farms is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 чайная ложка оливкового масла
  • 1 чашка нарезанного лука
  • 4 зубчика чеснока, измельчённых
  • 2 банки очищенных и нарезанных кубиками помидоров
  • 3/8 стакана красного вина
  • 2 столовые ложки томатной пасты
  • 1 столовая ложка белого сахара
  • 1 столовая ложка нарезанного свежего базилика
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 чайная ложка измельчённых хлопьев красного перца
  • 1/2 чайной ложки итальянской приправы
  • 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки

Приготовление

  1. Нагрейте масло в сотейнике на среднем огне. Добавьте лук и чеснок, готовьте около 5 минут.
  2. Добавьте нарезанные кубиками помидоры, вино, томатную пасту, сахар, базилик, лимонный сок, хлопья красного перца, итальянскую приправу и чёрный перец, доведите до кипения.
  3. Уменьшите огонь до среднего и варите без крышки около 15 минут. Добавьте петрушку. 
Соус арабьята — видеорецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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